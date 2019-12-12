Додано: П'ят 13 гру, 2019 13:37

IMPRINTER написав: Alfa_Bank написав: Doubting Thomas написав: Alfa_Bank

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, лимиты по манисенду сторонним сервисом с дебетной карты Альфы (Ультра) на сутки/месяц. Добрый день! Подскажите, пожалуйста, лимиты по манисенду(Ультра) на сутки/месяц.

Doubting Thomas, добрый день. Тут нет наших лимитов. Будут действовать лимиты стороннего сервиса. Doubting Thomas, добрый день. Тут нет наших лимитов. Будут действовать лимиты стороннего сервиса.



т.е. уже 15 000 грн. по умолчанию более которых Алла не выпускала нету?

был вопрос - сколько Алла позволит выпустить при п2п переводе соторнним сервисом со своей карты. т.е. уже 15 000 грн. по умолчанию более которых Алла не выпускала нету?был вопрос - сколько Алла позволит выпустить при п2п переводе соторнним сервисом со своей карты.

Алла же не выпускает по умолчанию больше 9999 (или 10000) за разесли звонишь могут поднять до 14999 за раза дальше самое интересное на ГЛ говорят - типа нельзя больше 14999 в суткипару раз говорил - что это "муть" они несут - они делали лимит больше - но нужно по "полчаса" разговаривать на эту темуЖене - отказали в повышении больше 14999 в сутки - сказали что "на той стороне не примут и что это не разрешено"