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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7955795679577958>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1012
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
277
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1012
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 14:39

  Doubting Thomas написав:А как же быть со скрином на 3 сообщения выше? Или BIN-лимит не для всех и не всегда :oops: :?:

Он установлен для всех. Но бывает всякое, видимо :roll:
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 14:45

  Alfa_Bank написав:
  Doubting Thomas написав:А как же быть со скрином на 3 сообщения выше? Или BIN-лимит не для всех и не всегда :oops: :?:

Он установлен для всех. Но бывает всякое, видимо :roll:

А BIN-лимит в 15К для исходящих p2p-переводов установлен только при использовании стороннего сервиса манисендов или для родного Альфовского он такой же?
Востаннє редагувалось Doubting Thomas в П'ят 13 гру, 2019 15:00, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 14:46

Re: Альфа-Банк

  Doubting Thomas написав:А BIN-лимит для исходящих p2p-переводов


а на вхідні p2p перекази теж є бін ліміти?
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 14:54

отключить страховку

вопрос к представителю банка, что за фигня у вас происходит. Перевыпустили карту, я уже ученый, пишу в поддержку с просьбой отключить страховку, на что мне пишут что заявку зафиксировали и со мной свяжутся в течении 48 часов. У меня была карта, закончился срок действия, перевыпуск... мне добавляют страховку, которую я не просил. И теперь еще морочат голову. Вы специально испытываете клиента на стрессоустойчивость?
yuluk
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 15:01

  Doubting Thomas написав:
  Alfa_Bank написав:
  Doubting Thomas написав:А как же быть со скрином на 3 сообщения выше? Или BIN-лимит не для всех и не всегда :oops: :?:

Он установлен для всех. Но бывает всякое, видимо :roll:

А BIN-лимит для исходящих p2p-переводов установлен и срабатывает только при использовании стороннего сервиса манисендов или для родного Альфовского тоже?

У нашего Альфа-Перевода с карты на карту тоже есть лимиты.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 15:04

  yuluk написав:вопрос к представителю банка, что за фигня у вас происходит. Перевыпустили карту, я уже ученый, пишу в поддержку с просьбой отключить страховку, на что мне пишут что заявку зафиксировали и со мной свяжутся в течении 48 часов. У меня была карта, закончился срок действия, перевыпуск... мне добавляют страховку, которую я не просил. И теперь еще морочат голову. Вы специально испытываете клиента на стрессоустойчивость?

Кажуть що страхівку відключають після наступної розрахункової дати.
Правильно зрозумів шановну ОфПред?
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 15:05

  greenozon написав:а на вхідні p2p перекази теж є бін ліміти?

greenozon, доброго дня. На уточненні. Відпишусь.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 15:07

  yuluk написав:вопрос к представителю банка, что за фигня у вас происходит. Перевыпустили карту, я уже ученый, пишу в поддержку с просьбой отключить страховку, на что мне пишут что заявку зафиксировали и со мной свяжутся в течении 48 часов. У меня была карта, закончился срок действия, перевыпуск... мне добавляют страховку, которую я не просил. И теперь еще морочат голову. Вы специально испытываете клиента на стрессоустойчивость?

yuluk, добрый день. На данный момент у нас такая процедура отключения страховки. Мы вам перезвоним, ожидайте, пожалуйста.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 15:10

  Квесторе_поверніться написав:Кажуть що страхівку відключають після наступної розрахункової дати.
Правильно зрозумів шановну ОфПред?

Квесторе_поверніться, доброго дня. По перевипущеній картці страховку можна відключити наступного робочого дня після першої РД від моменту активації картки.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 15:19

  Alfa_Bank написав:
  kreuz написав:
  Alfa_Bank написав:vpchelko, добрый день. С пакетных карт платежи через МАБ по реквизитам без комиссии.


А які ліміти на СЕП з пакетних наразі? 50/150/300к оп/день/міс чи щось інакше?

kreuz, доброго дня. Ліміти МАБ:
Договірне списання по довільним Реквізитам платежу на рахунки юридичних і фізичних осіб в інших банках України: 50/150/400 000.
Платежі по IBAN в інший банк: 150/250/500 000.

Ці ліміти на кожну кнопку окремо діють? Обираючи кнопку Платіж по реквізитам, отримуєш одні поля вводу і ліміти, обираючи Платіж по IBAN, інші поля й ліміти, вірно?

А чи є якісь перевірки введених значень у МАБі? Чи дає суперечливі дані ввести, а потім треба чекати повернення?
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kreuz
 
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