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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 гру, 2019 14:39
Он установлен для всех. Но бывает всякое, видимо
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Alfa_Bank
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 14:45
Alfa_Bank написав:
Он установлен для всех. Но бывает всякое, видимо
А BIN-лимит в 15К для исходящих p2p-переводов установлен только при использовании стороннего сервиса манисендов или для родного Альфовского он такой же?
Востаннє редагувалось Doubting Thomas
в П'ят 13 гру, 2019 15:00, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 14:46
Doubting Thomas написав:
А BIN-лимит для исходящих p2p-переводов
а на вхідні p2p перекази теж є бін ліміти?
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greenozon
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 14:54
вопрос к представителю банка, что за фигня у вас происходит. Перевыпустили карту, я уже ученый, пишу в поддержку с просьбой отключить страховку, на что мне пишут что заявку зафиксировали и со мной свяжутся в течении 48 часов. У меня была карта, закончился срок действия, перевыпуск... мне добавляют страховку, которую я не просил. И теперь еще морочат голову. Вы специально испытываете клиента на стрессоустойчивость?
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yuluk
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 15:01
Doubting Thomas написав: Alfa_Bank написав:
Он установлен для всех. Но бывает всякое, видимо
А BIN-лимит для исходящих p2p-переводов установлен и срабатывает только при использовании стороннего сервиса манисендов или для родного Альфовского тоже?
У нашего Альфа-Перевода с карты на карту тоже есть лимиты.
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 15:04
yuluk написав:
вопрос к представителю банка, что за фигня у вас происходит. Перевыпустили карту, я уже ученый, пишу в поддержку с просьбой отключить страховку, на что мне пишут что заявку зафиксировали и со мной свяжутся в течении 48 часов. У меня была карта, закончился срок действия, перевыпуск... мне добавляют страховку, которую я не просил. И теперь еще морочат голову. Вы специально испытываете клиента на стрессоустойчивость?
Кажуть що страхівку відключають після наступної розрахункової дати.
Правильно зрозумів шановну ОфПред?
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 15:05
greenozon написав:
а на вхідні p2p перекази теж є бін ліміти?
greenozon, доброго дня. На уточненні. Відпишусь.
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 15:07
yuluk написав:
вопрос к представителю банка, что за фигня у вас происходит. Перевыпустили карту, я уже ученый, пишу в поддержку с просьбой отключить страховку, на что мне пишут что заявку зафиксировали и со мной свяжутся в течении 48 часов. У меня была карта, закончился срок действия, перевыпуск... мне добавляют страховку, которую я не просил. И теперь еще морочат голову. Вы специально испытываете клиента на стрессоустойчивость?
yuluk, добрый день. На данный момент у нас такая процедура отключения страховки. Мы вам перезвоним, ожидайте, пожалуйста.
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 15:10
Квесторе_поверніться написав:
Кажуть що страхівку відключають після наступної розрахункової дати.
Правильно зрозумів шановну ОфПред?
Квесторе_поверніться, доброго дня. По перевипущеній картці страховку можна відключити наступного робочого дня після першої РД від моменту активації картки.
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 15:19
Alfa_Bank написав: kreuz написав: Alfa_Bank написав:
vpchelko, добрый день. С пакетных карт платежи через МАБ по реквизитам без комиссии.
А які ліміти на СЕП з пакетних наразі? 50/150/300к оп/день/міс чи щось інакше?
kreuz, доброго дня. Ліміти МАБ:
Договірне списання по довільним Реквізитам платежу на рахунки юридичних і фізичних осіб в інших банках України: 50/150/400 000.
Платежі по IBAN в інший банк: 150/250/500 000.
Ці ліміти на кожну кнопку окремо діють? Обираючи кнопку Платіж по реквізитам, отримуєш одні поля вводу і ліміти, обираючи Платіж по IBAN, інші поля й ліміти, вірно?
А чи є якісь перевірки введених значень у МАБі? Чи дає суперечливі дані ввести, а потім треба чекати повернення?
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