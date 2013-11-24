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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7955795679577958

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1012
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
277
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1012
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 15:25

  greenozon написав:
  Doubting Thomas написав:А BIN-лимит для исходящих p2p-переводов


а на вхідні p2p перекази теж є бін ліміти?

На вхід немає.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 15:28

  kreuz написав:Ці ліміти на кожну кнопку окремо діють? Обираючи кнопку Платіж по реквізитам, отримуєш одні поля вводу і ліміти, обираючи Платіж по IBAN, інші поля й ліміти, вірно?

А чи є якісь перевірки введених значень у МАБі? Чи дає суперечливі дані ввести, а потім треба чекати повернення?

Ліміти окремі. Перевірка є, але не на всі дані (список того, що перевіряємо навіть не підкажу). Тому краще перевіряти все перед підтвердженням.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 15:29

  Alfa_Bank написав:
  Doubting Thomas написав:А как же быть со скрином на 3 сообщения выше? Или BIN-лимит не для всех и не всегда :oops: :?:

Он установлен для всех. Но бывает всякое, видимо :roll:


да нечего там не бывает
у Вас просто типа система "безопасности"
кто не верит можете попробовать следующее:
шлите 10К п2п - проходит нормально. шлёте ещё 10К и оно не идёт.
дальше звоните на ГЛ - проходите полную идентификацию
они говорят что больше 15К в сутки нельзя.
и можете после этих танцев проводить еще 2 раза по 10К (некоторым клиентам даёт ещё только 1 раз 10К)

у Вас там просто отдолбанные лимиты типа "безопастности" которые Вы не хотите расскрывать
Востаннє редагувалось uaprofi в П'ят 13 гру, 2019 15:30, всього редагувалось 1 раз.
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 15:29

  Alfa_Bank написав:
  Doubting Thomas написав:А BIN-лимит для исходящих p2p-переводов установлен и срабатывает только при использовании стороннего сервиса манисендов или для родного Альфовского тоже?

У нашего Альфа-Перевода с карты на карту тоже есть лимиты.

Но лимиты вашего Альфа-Перевода почему-то 25*25К=625К в сутки с карты. А не драконовские 15К в сутки с той же карты, стыдливо называемые BIN-лимитом! Назовём вещи своими именами - это не что иное, как недобросовестная конкуренция, когда сторонние сервисы для оказания услуги по сути дискриминируются, зато аналогичный собственный, но при этом по тарифам минимум в 2(!) раза более дорогой, имеет преференции :mrgreen: .

П.С. Это не вопрос к Вам и тем более не претензия, а лишь констатация того прискорбного факта, что Альфа не пытается честно конкурировать на рынке банковских услуг, а использует "грязные приёмчики" (в данном случае - в виде заградительного лимита).
Doubting Thomas
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 15:32

  Doubting Thomas написав:Назовём вещи своими именами - это не что иное, как недобросовестная конкуренция, когда сторонние сервисы для оказания услуги по сути дискриминируются, зато аналогичный собственный, но при этом по тарифам минимум в 2(!) раза более дорогой, имеет преференции :mrgreen: .


и ещё этим ур** гватает наглости (когда говоришь что не уходит очередные 10К) предлагать слать п2п через МАБ
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 15:52

  Doubting Thomas написав:
  Alfa_Bank написав:
  Doubting Thomas написав:А BIN-лимит для исходящих p2p-переводов установлен и срабатывает только при использовании стороннего сервиса манисендов или для родного Альфовского тоже?

У нашего Альфа-Перевода с карты на карту тоже есть лимиты.

Но лимиты вашего Альфа-Перевода почему-то 25*25К=625К в сутки с карты. А не драконовские 15К в сутки с той же карты, стыдливо называемые BIN-лимитом! Назовём вещи своими именами - это не что иное, как недобросовестная конкуренция, когда сторонние сервисы для оказания услуги по сути дискриминируются, зато аналогичный собственный, но при этом по тарифам минимум в 2(!) раза более дорогой, имеет преференции :mrgreen: .

П.С. Это не вопрос к Вам и тем более не претензия, а лишь констатация того прискорбного факта, что Альфа не пытается честно конкурировать на рынке банковских услуг, а использует "грязные приёмчики" (в данном случае - в виде заградительного лимита).

Что-то вы путаете, там указано 25 000 мах сумма и 25 операций мах в сутки для карты отправителя, эти показатели не умножаются.
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