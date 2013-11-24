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Альфа-Банк
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 15:25
greenozon написав: Doubting Thomas написав:
А BIN-лимит для исходящих p2p-переводов
а на вхідні p2p перекази теж є бін ліміти?
На вхід немає.
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 15:28
kreuz написав:
Ці ліміти на кожну кнопку окремо діють? Обираючи кнопку Платіж по реквізитам, отримуєш одні поля вводу і ліміти, обираючи Платіж по IBAN, інші поля й ліміти, вірно?
А чи є якісь перевірки введених значень у МАБі? Чи дає суперечливі дані ввести, а потім треба чекати повернення?
Ліміти окремі. Перевірка є, але не на всі дані (список того, що перевіряємо навіть не підкажу). Тому краще перевіряти все перед підтвердженням.
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 15:29
Alfa_Bank написав:
Он установлен для всех. Но бывает всякое, видимо
да нечего там не бывает
у Вас просто типа система "безопасности"
кто не верит можете попробовать следующее:
шлите 10К п2п - проходит нормально. шлёте ещё 10К и оно не идёт.
дальше звоните на ГЛ - проходите полную идентификацию
они говорят что больше 15К в сутки нельзя.
и можете после этих танцев проводить еще 2 раза по 10К (некоторым клиентам даёт ещё только 1 раз 10К)
у Вас там просто отдолбанные лимиты типа "безопастности" которые Вы не хотите расскрывать
Востаннє редагувалось uaprofi
в П'ят 13 гру, 2019 15:30, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 15:29
Alfa_Bank написав: Doubting Thomas написав:
А BIN-лимит для исходящих p2p-переводов установлен и срабатывает только при использовании стороннего сервиса манисендов или для родного Альфовского тоже?
У нашего Альфа-Перевода с карты на карту тоже есть лимиты.
Но лимиты вашего Альфа-Перевода почему-то 25*25К=625К в сутки с карты. А не драконовские 15К в сутки с той же карты, стыдливо называемые BIN-лимитом! Назовём вещи своими именами - это не что иное, как недобросовестная конкуренция, когда сторонние сервисы для оказания услуги по сути дискриминируются, зато аналогичный собственный, но при этом по тарифам минимум в 2(!) раза более дорогой, имеет преференции
.
П.С. Это не вопрос к Вам и тем более не претензия, а лишь констатация того прискорбного факта, что Альфа не пытается честно конкурировать на рынке банковских услуг, а использует "грязные приёмчики" (в данном случае - в виде заградительного лимита).
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 15:32
Doubting Thomas написав:
Назовём вещи своими именами - это не что иное, как недобросовестная конкуренция
, когда сторонние сервисы для оказания услуги по сути дискриминируются, зато аналогичный собственный, но при этом по тарифам минимум в 2(!) раза более дорогой, имеет преференции
.
и ещё этим ур** гватает наглости (когда говоришь что не уходит очередные 10К) предлагать слать п2п через МАБ
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 15:52
Doubting Thomas написав: Alfa_Bank написав: Doubting Thomas написав:
А BIN-лимит для исходящих p2p-переводов установлен и срабатывает только при использовании стороннего сервиса манисендов или для родного Альфовского тоже?
У нашего Альфа-Перевода с карты на карту тоже есть лимиты.
Но лимиты вашего Альфа-Перевода почему-то 25*25К=625К в сутки с карты. А не драконовские 15К в сутки с той же карты, стыдливо называемые BIN-лимитом! Назовём вещи своими именами - это не что иное, как недобросовестная конкуренция, когда сторонние сервисы для оказания услуги по сути дискриминируются, зато аналогичный собственный, но при этом по тарифам минимум в 2(!) раза более дорогой, имеет преференции
.
П.С. Это не вопрос к Вам и тем более не претензия, а лишь констатация того прискорбного факта, что Альфа не пытается честно конкурировать на рынке банковских услуг, а использует "грязные приёмчики" (в данном случае - в виде заградительного лимита).
Что-то вы путаете, там указано 25 000 мах сумма и 25 операций мах в сутки для карты отправителя, эти показатели не умножаются.
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