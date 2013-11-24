Doubting Thomas написав:А как же быть со скрином на 3 сообщения выше? Или BIN-лимит не для всех и не всегда
Он установлен для всех. Но бывает всякое, видимо
да нечего там не бывает у Вас просто типа система "безопасности" кто не верит можете попробовать следующее: шлите 10К п2п - проходит нормально. шлёте ещё 10К и оно не идёт. дальше звоните на ГЛ - проходите полную идентификацию они говорят что больше 15К в сутки нельзя. и можете после этих танцев проводить еще 2 раза по 10К (некоторым клиентам даёт ещё только 1 раз 10К)
у Вас там просто отдолбанные лимиты типа "безопастности" которые Вы не хотите расскрывать
Востаннє редагувалось uaprofi в П'ят 13 гру, 2019 15:30, всього редагувалось 1 раз.
Doubting Thomas написав:А BIN-лимит для исходящих p2p-переводов установлен и срабатывает только при использовании стороннего сервиса манисендов или для родного Альфовского тоже?
У нашего Альфа-Перевода с карты на карту тоже есть лимиты.
Но лимиты вашего Альфа-Перевода почему-то 25*25К=625К в сутки с карты. А не драконовские 15К в сутки с той же карты, стыдливо называемые BIN-лимитом! Назовём вещи своими именами - это не что иное, как недобросовестная конкуренция, когда сторонние сервисы для оказания услуги по сути дискриминируются, зато аналогичный собственный, но при этом по тарифам минимум в 2(!) раза более дорогой, имеет преференции .
П.С. Это не вопрос к Вам и тем более не претензия, а лишь констатация того прискорбного факта, что Альфа не пытается честно конкурировать на рынке банковских услуг, а использует "грязные приёмчики" (в данном случае - в виде заградительного лимита).
Doubting Thomas написав:Назовём вещи своими именами - это не что иное, как недобросовестная конкуренция, когда сторонние сервисы для оказания услуги по сути дискриминируются, зато аналогичный собственный, но при этом по тарифам минимум в 2(!) раза более дорогой, имеет преференции .
и ещё этим ур** гватает наглости (когда говоришь что не уходит очередные 10К) предлагать слать п2п через МАБ
Doubting Thomas написав:А BIN-лимит для исходящих p2p-переводов установлен и срабатывает только при использовании стороннего сервиса манисендов или для родного Альфовского тоже?
У нашего Альфа-Перевода с карты на карту тоже есть лимиты.
Но лимиты вашего Альфа-Перевода почему-то 25*25К=625К в сутки с карты. А не драконовские 15К в сутки с той же карты, стыдливо называемые BIN-лимитом! Назовём вещи своими именами - это не что иное, как недобросовестная конкуренция, когда сторонние сервисы для оказания услуги по сути дискриминируются, зато аналогичный собственный, но при этом по тарифам минимум в 2(!) раза более дорогой, имеет преференции .
П.С. Это не вопрос к Вам и тем более не претензия, а лишь констатация того прискорбного факта, что Альфа не пытается честно конкурировать на рынке банковских услуг, а использует "грязные приёмчики" (в данном случае - в виде заградительного лимита).
Что-то вы путаете, там указано 25 000 мах сумма и 25 операций мах в сутки для карты отправителя, эти показатели не умножаются.
Alfa_Bank написав:У нашего Альфа-Перевода с карты на карту тоже есть лимиты.
Но лимиты вашего Альфа-Перевода почему-то 25*25К=625К в сутки с карты. А не драконовские 15К в сутки с той же карты, стыдливо называемые BIN-лимитом! Назовём вещи своими именами - это не что иное, как недобросовестная конкуренция, когда сторонние сервисы для оказания услуги по сути дискриминируются, зато аналогичный собственный, но при этом по тарифам минимум в 2(!) раза более дорогой, имеет преференции .
П.С. Это не вопрос к Вам и тем более не претензия, а лишь констатация того прискорбного факта, что Альфа не пытается честно конкурировать на рынке банковских услуг, а использует "грязные приёмчики" (в данном случае - в виде заградительного лимита).
Что-то вы путаете, там указано 25 000 мах сумма и 25 операций мах в сутки для карты отправителя, эти показатели не умножаются.