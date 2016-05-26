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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7955795679577958

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1012
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
277
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1012
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 15:25

  greenozon написав:
  Doubting Thomas написав:А BIN-лимит для исходящих p2p-переводов


а на вхідні p2p перекази теж є бін ліміти?

На вхід немає.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 15:28

  kreuz написав:Ці ліміти на кожну кнопку окремо діють? Обираючи кнопку Платіж по реквізитам, отримуєш одні поля вводу і ліміти, обираючи Платіж по IBAN, інші поля й ліміти, вірно?

А чи є якісь перевірки введених значень у МАБі? Чи дає суперечливі дані ввести, а потім треба чекати повернення?

Ліміти окремі. Перевірка є, але не на всі дані (список того, що перевіряємо навіть не підкажу). Тому краще перевіряти все перед підтвердженням.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 15:29

  Alfa_Bank написав:
  Doubting Thomas написав:А как же быть со скрином на 3 сообщения выше? Или BIN-лимит не для всех и не всегда :oops: :?:

Он установлен для всех. Но бывает всякое, видимо :roll:


да нечего там не бывает
у Вас просто типа система "безопасности"
кто не верит можете попробовать следующее:
шлите 10К п2п - проходит нормально. шлёте ещё 10К и оно не идёт.
дальше звоните на ГЛ - проходите полную идентификацию
они говорят что больше 15К в сутки нельзя.
и можете после этих танцев проводить еще 2 раза по 10К (некоторым клиентам даёт ещё только 1 раз 10К)

у Вас там просто отдолбанные лимиты типа "безопастности" которые Вы не хотите расскрывать
Востаннє редагувалось uaprofi в П'ят 13 гру, 2019 15:30, всього редагувалось 1 раз.
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 15:29

  Alfa_Bank написав:
  Doubting Thomas написав:А BIN-лимит для исходящих p2p-переводов установлен и срабатывает только при использовании стороннего сервиса манисендов или для родного Альфовского тоже?

У нашего Альфа-Перевода с карты на карту тоже есть лимиты.

Но лимиты вашего Альфа-Перевода почему-то 25*25К=625К в сутки с карты. А не драконовские 15К в сутки с той же карты, стыдливо называемые BIN-лимитом! Назовём вещи своими именами - это не что иное, как недобросовестная конкуренция, когда сторонние сервисы для оказания услуги по сути дискриминируются, зато аналогичный собственный, но при этом по тарифам минимум в 2(!) раза более дорогой, имеет преференции :mrgreen: .

П.С. Это не вопрос к Вам и тем более не претензия, а лишь констатация того прискорбного факта, что Альфа не пытается честно конкурировать на рынке банковских услуг, а использует "грязные приёмчики" (в данном случае - в виде заградительного лимита).
Doubting Thomas
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 15:32

  Doubting Thomas написав:Назовём вещи своими именами - это не что иное, как недобросовестная конкуренция, когда сторонние сервисы для оказания услуги по сути дискриминируются, зато аналогичный собственный, но при этом по тарифам минимум в 2(!) раза более дорогой, имеет преференции :mrgreen: .


и ещё этим ур** гватает наглости (когда говоришь что не уходит очередные 10К) предлагать слать п2п через МАБ
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 15:52

  Doubting Thomas написав:
  Alfa_Bank написав:
  Doubting Thomas написав:А BIN-лимит для исходящих p2p-переводов установлен и срабатывает только при использовании стороннего сервиса манисендов или для родного Альфовского тоже?

У нашего Альфа-Перевода с карты на карту тоже есть лимиты.

Но лимиты вашего Альфа-Перевода почему-то 25*25К=625К в сутки с карты. А не драконовские 15К в сутки с той же карты, стыдливо называемые BIN-лимитом! Назовём вещи своими именами - это не что иное, как недобросовестная конкуренция, когда сторонние сервисы для оказания услуги по сути дискриминируются, зато аналогичный собственный, но при этом по тарифам минимум в 2(!) раза более дорогой, имеет преференции :mrgreen: .

П.С. Это не вопрос к Вам и тем более не претензия, а лишь констатация того прискорбного факта, что Альфа не пытается честно конкурировать на рынке банковских услуг, а использует "грязные приёмчики" (в данном случае - в виде заградительного лимита).

Что-то вы путаете, там указано 25 000 мах сумма и 25 операций мах в сутки для карты отправителя, эти показатели не умножаются.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 16:12

  Alfa_Bank написав:
  Doubting Thomas написав:
  Alfa_Bank написав:У нашего Альфа-Перевода с карты на карту тоже есть лимиты.

Но лимиты вашего Альфа-Перевода почему-то 25*25К=625К в сутки с карты. А не драконовские 15К в сутки с той же карты, стыдливо называемые BIN-лимитом! Назовём вещи своими именами - это не что иное, как недобросовестная конкуренция, когда сторонние сервисы для оказания услуги по сути дискриминируются, зато аналогичный собственный, но при этом по тарифам минимум в 2(!) раза более дорогой, имеет преференции :mrgreen: .

П.С. Это не вопрос к Вам и тем более не претензия, а лишь констатация того прискорбного факта, что Альфа не пытается честно конкурировать на рынке банковских услуг, а использует "грязные приёмчики" (в данном случае - в виде заградительного лимита).

Что-то вы путаете, там указано 25 000 мах сумма и 25 операций мах в сутки для карты отправителя, эти показатели не умножаются.

Виноват, там (https://alfabank.ua/ru/private-persons/payments-and-transfers/alfa-transfer) действительно указано: 25 000 - макс.сумма одного перевода, максимум 25 операций в сутки и при этом 150 000 - макс.сумма переводов в сутки по одной карте, что сути дела не меняет - имеем 150К в сутки для своего, дорогущего, сервиса и лишь 15К для конкурентов с их рыночными тарифами :!: Всего лишь на порядок разница, Альфа - она такая Альфа :lol: ...
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 17:15

Alfa_Bank
А что мой вопрос про 200грн.?
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 17:49

  Alfa_Bank написав:
  vollena71 написав:
  Vorlon написав:Нужно аннулировать основные карты.

Это равнозначно "заблокировать в приложении"? Девочки в отделении утверждают, что достаточно заблокировать. Мол, аннулировать это закрыть счет.

vollena71, добрый день. К счету для перехода на новый тариф должна быть одна основная карта. Если их несколько, то остальные нужно аннулировать. Уточню, имеется ввиду: была одна "старая" основная карта, ее перевыпустили на новую - будет изменение тарифа в РД. Было две/три "старые" основные карты и до РД они все не аннулированы - тариф не поменяется. Заблокировать в приложении не подойдет. Заблокировать, аннулировать и закрыть счет - это три разных процесса. Запрос на аннулирование можно подать в КЦ или мне напишите.

А можно с этого момента поподробнее?
Правильно ли я понимаю, что делать надо так:
1. Я подаю заявку на горячую линию о переходе на Максимум 2.0.
Заказывается новая карта (кстати, зачем, не пойму,если у меня есть новая неактивированная...)
2. Получаю новую карту.
3. Аннулирую старые карты.
4. Активирую новую карту.
Просто меня не устроит момент, чтобы даже 1 день быть без карты "Максимум"...А если аннулировать до того, как придет новая карта, то так и будет.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 18:48

  Искатель написав:
  Alfa_Bank написав:vollena71, добрый день. К счету для перехода на новый тариф должна быть одна основная карта. Если их несколько, то остальные нужно аннулировать. Уточню, имеется ввиду: была одна "старая" основная карта, ее перевыпустили на новую - будет изменение тарифа в РД. Было две/три "старые" основные карты и до РД они все не аннулированы - тариф не поменяется. Заблокировать в приложении не подойдет. Заблокировать, аннулировать и закрыть счет - это три разных процесса. Запрос на аннулирование можно подать в КЦ или мне напишите.

А можно с этого момента поподробнее?
Правильно ли я понимаю, что делать надо так:
1. Я подаю заявку на горячую линию о переходе на Максимум 2.0.
Заказывается новая карта (кстати, зачем, не пойму,если у меня есть новая неактивированная...)
2. Получаю новую карту.
3. Аннулирую старые карты.
4. Активирую новую карту.
Просто меня не устроит момент, чтобы даже 1 день быть без карты "Максимум"...А если аннулировать до того, как придет новая карта, то так и будет.

Пункты 3 и 4 можно поменять местами, т.е. получить, активировать, аннулировать, главное сделать это до РД
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vollena71
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