Doubting Thomas написав:А как же быть со скрином на 3 сообщения выше? Или BIN-лимит не для всех и не всегда
Он установлен для всех. Но бывает всякое, видимо
да нечего там не бывает у Вас просто типа система "безопасности" кто не верит можете попробовать следующее: шлите 10К п2п - проходит нормально. шлёте ещё 10К и оно не идёт. дальше звоните на ГЛ - проходите полную идентификацию они говорят что больше 15К в сутки нельзя. и можете после этих танцев проводить еще 2 раза по 10К (некоторым клиентам даёт ещё только 1 раз 10К)
у Вас там просто отдолбанные лимиты типа "безопастности" которые Вы не хотите расскрывать
Востаннє редагувалось uaprofi в П'ят 13 гру, 2019 15:30, всього редагувалось 1 раз.
Doubting Thomas написав:А BIN-лимит для исходящих p2p-переводов установлен и срабатывает только при использовании стороннего сервиса манисендов или для родного Альфовского тоже?
У нашего Альфа-Перевода с карты на карту тоже есть лимиты.
Но лимиты вашего Альфа-Перевода почему-то 25*25К=625К в сутки с карты. А не драконовские 15К в сутки с той же карты, стыдливо называемые BIN-лимитом! Назовём вещи своими именами - это не что иное, как недобросовестная конкуренция, когда сторонние сервисы для оказания услуги по сути дискриминируются, зато аналогичный собственный, но при этом по тарифам минимум в 2(!) раза более дорогой, имеет преференции .
П.С. Это не вопрос к Вам и тем более не претензия, а лишь констатация того прискорбного факта, что Альфа не пытается честно конкурировать на рынке банковских услуг, а использует "грязные приёмчики" (в данном случае - в виде заградительного лимита).
Doubting Thomas написав:Назовём вещи своими именами - это не что иное, как недобросовестная конкуренция, когда сторонние сервисы для оказания услуги по сути дискриминируются, зато аналогичный собственный, но при этом по тарифам минимум в 2(!) раза более дорогой, имеет преференции .
и ещё этим ур** гватает наглости (когда говоришь что не уходит очередные 10К) предлагать слать п2п через МАБ
Doubting Thomas написав:А BIN-лимит для исходящих p2p-переводов установлен и срабатывает только при использовании стороннего сервиса манисендов или для родного Альфовского тоже?
У нашего Альфа-Перевода с карты на карту тоже есть лимиты.
Но лимиты вашего Альфа-Перевода почему-то 25*25К=625К в сутки с карты. А не драконовские 15К в сутки с той же карты, стыдливо называемые BIN-лимитом! Назовём вещи своими именами - это не что иное, как недобросовестная конкуренция, когда сторонние сервисы для оказания услуги по сути дискриминируются, зато аналогичный собственный, но при этом по тарифам минимум в 2(!) раза более дорогой, имеет преференции .
П.С. Это не вопрос к Вам и тем более не претензия, а лишь констатация того прискорбного факта, что Альфа не пытается честно конкурировать на рынке банковских услуг, а использует "грязные приёмчики" (в данном случае - в виде заградительного лимита).
Что-то вы путаете, там указано 25 000 мах сумма и 25 операций мах в сутки для карты отправителя, эти показатели не умножаются.
Alfa_Bank написав:У нашего Альфа-Перевода с карты на карту тоже есть лимиты.
Но лимиты вашего Альфа-Перевода почему-то 25*25К=625К в сутки с карты. А не драконовские 15К в сутки с той же карты, стыдливо называемые BIN-лимитом! Назовём вещи своими именами - это не что иное, как недобросовестная конкуренция, когда сторонние сервисы для оказания услуги по сути дискриминируются, зато аналогичный собственный, но при этом по тарифам минимум в 2(!) раза более дорогой, имеет преференции .
П.С. Это не вопрос к Вам и тем более не претензия, а лишь констатация того прискорбного факта, что Альфа не пытается честно конкурировать на рынке банковских услуг, а использует "грязные приёмчики" (в данном случае - в виде заградительного лимита).
Что-то вы путаете, там указано 25 000 мах сумма и 25 операций мах в сутки для карты отправителя, эти показатели не умножаются.
Виноват, там (https://alfabank.ua/ru/private-persons/payments-and-transfers/alfa-transfer) действительно указано: 25 000 - макс.сумма одного перевода, максимум 25 операций в сутки и при этом 150 000 - макс.сумма переводов в сутки по одной карте, что сути дела не меняет - имеем 150К в сутки для своего, дорогущего, сервиса и лишь 15К для конкурентов с их рыночными тарифами Всего лишь на порядок разница, Альфа - она такая Альфа ...
Это равнозначно "заблокировать в приложении"? Девочки в отделении утверждают, что достаточно заблокировать. Мол, аннулировать это закрыть счет.
vollena71, добрый день. К счету для перехода на новый тариф должна быть одна основная карта. Если их несколько, то остальные нужно аннулировать. Уточню, имеется ввиду: была одна "старая" основная карта, ее перевыпустили на новую - будет изменение тарифа в РД. Было две/три "старые" основные карты и до РД они все не аннулированы - тариф не поменяется. Заблокировать в приложении не подойдет. Заблокировать, аннулировать и закрыть счет - это три разных процесса. Запрос на аннулирование можно подать в КЦ или мне напишите.
А можно с этого момента поподробнее? Правильно ли я понимаю, что делать надо так: 1. Я подаю заявку на горячую линию о переходе на Максимум 2.0. Заказывается новая карта (кстати, зачем, не пойму,если у меня есть новая неактивированная...) 2. Получаю новую карту. 3. Аннулирую старые карты. 4. Активирую новую карту. Просто меня не устроит момент, чтобы даже 1 день быть без карты "Максимум"...А если аннулировать до того, как придет новая карта, то так и будет.
Alfa_Bank написав:vollena71, добрый день. К счету для перехода на новый тариф должна быть одна основная карта. Если их несколько, то остальные нужно аннулировать. Уточню, имеется ввиду: была одна "старая" основная карта, ее перевыпустили на новую - будет изменение тарифа в РД. Было две/три "старые" основные карты и до РД они все не аннулированы - тариф не поменяется. Заблокировать в приложении не подойдет. Заблокировать, аннулировать и закрыть счет - это три разных процесса. Запрос на аннулирование можно подать в КЦ или мне напишите.
А можно с этого момента поподробнее? Правильно ли я понимаю, что делать надо так: 1. Я подаю заявку на горячую линию о переходе на Максимум 2.0. Заказывается новая карта (кстати, зачем, не пойму,если у меня есть новая неактивированная...) 2. Получаю новую карту. 3. Аннулирую старые карты. 4. Активирую новую карту. Просто меня не устроит момент, чтобы даже 1 день быть без карты "Максимум"...А если аннулировать до того, как придет новая карта, то так и будет.
Пункты 3 и 4 можно поменять местами, т.е. получить, активировать, аннулировать, главное сделать это до РД
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