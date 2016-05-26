Додано: П'ят 13 гру, 2019 15:29

Alfa_Bank написав: Doubting Thomas написав: А BIN-лимит для исходящих p2p-переводов установлен и срабатывает только при использовании стороннего сервиса манисендов или для родного Альфовского тоже? А BIN-лимит для исходящих p2p-переводов установлен и срабатывает только при использовании стороннего сервиса манисендов или для родного Альфовского тоже?

У нашего Альфа-Перевода с карты на карту тоже есть лимиты. У нашего Альфа-Перевода с карты на карту тоже есть лимиты.

Но лимиты вашего Альфа-Перевода почему-то 25*25К=625К в сутки с карты. А не драконовские 15К в сутки с той же карты, стыдливо называемые BIN-лимитом! Назовём вещи своими именами - это не что иное, как недобросовестная конкуренция, когда сторонние сервисы для оказания услуги по сути дискриминируются, зато аналогичный собственный, но при этом по тарифам минимум в 2(!) раза более дорогой, имеет преференцииП.С. Это не вопрос к Вам и тем более не претензия, а лишь констатация того прискорбного факта, что Альфа не пытается честно конкурировать на рынке банковских услуг, а использует "грязные приёмчики" (в данном случае - в виде заградительного лимита).