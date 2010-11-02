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Додано: П'ят 13 гру, 2019 21:03
Re: Альфа-Банк
В среду обратилась в чат с просьбой аннулировать старую карту Максимум, после перевыпуска (сотрудники отделения не в курсе, что у карты есть такая функция, мне смогли только заблокировать). Заявку приняли, сказали, что в течение суток все будет в лучшем виде. Проверяю сегодня-старая Максимум висит в допках. Что же это такое???
Додано: П'ят 13 гру, 2019 21:29
Додано: П'ят 13 гру, 2019 21:57
Re: Альфа-Банк
1 Подаёте заявку на перевыпуск карты. Старую карту или аннулируют сразу, или после активации новой (как захотите, так и сделают).
2 Получаете новую карту.
3 Разблокируете и активируете её.
4 Подаёте заявку на аннулирование старой карты.
Надо пару страниц прочитать обсуждений в этой теме.
Скорее, если эту карту активируете, а старую аннулируете (т. е. получиться перевыпуск карты), то перейдете на новый тариф.
Потому что у них такой функции нет, они обращаются через чат что ли... ИМХО
Если правильно помню, то такая картина происходит из-за того, что Вам сотрудники блоканули карту (блокировка поставлена по утере). Не помню, что там офпред советовала в этой ситуации сделать, но стоит к ней в личку стучать.
Додано: П'ят 13 гру, 2019 22:03
Представитель сказала что если под картой написано "дополнительная" ее не нужно аннулировать, только основные. Поэтому я перевыпустил основную и оставил остальные. Посмотрим что будет.
Еще про страховки на перевыпущенную карту можно узнать только в ближайшую расчетную дату. Поэтому буду выводить в 0 карту, чтоб не было сюрпризов.
При переходе на тариф 2.0 Расчетная дата остается (например 15 число)?
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