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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7956795779587959

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1012
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
277
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1012
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 21:03

Re: Альфа-Банк

В среду обратилась в чат с просьбой аннулировать старую карту Максимум, после перевыпуска (сотрудники отделения не в курсе, что у карты есть такая функция, мне смогли только заблокировать). Заявку приняли, сказали, что в течение суток все будет в лучшем виде. Проверяю сегодня-старая Максимум висит в допках. Что же это такое???
allaliu
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 21:29

  Vorlon написав:
  vollena71 написав:Девочки в отделении утверждают, что достаточно заблокировать. Мол, аннулировать это закрыть счет.

Девочки в своём репертуаре... Аннулировать карты и аннулировать счёт - это как бы совсем разные вещи!

Они во всех отделениях такие? Мне тоже самое пропели.
allaliu
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 21:57

Re: Альфа-Банк

  Искатель написав:1. Я подаю заявку на горячую линию о переходе на Максимум 2.0.
2. Получаю новую карту.
3. Аннулирую старые карты.
4. Активирую новую карту.
1 Подаёте заявку на перевыпуск карты. Старую карту или аннулируют сразу, или после активации новой (как захотите, так и сделают).

2 Получаете новую карту.

3 Разблокируете и активируете её.

4 Подаёте заявку на аннулирование старой карты.

  Искатель написав:кстати, зачем, не пойму,если у меня есть новая неактивированная...
Надо пару страниц прочитать обсуждений в этой теме.
Скорее, если эту карту активируете, а старую аннулируете (т. е. получиться перевыпуск карты), то перейдете на новый тариф.

  allaliu написав:сотрудники отделения не в курсе, что у карты есть такая функция
Потому что у них такой функции нет, они обращаются через чат что ли... ИМХО

  allaliu написав:Проверяю сегодня-старая Максимум висит в допках. Что же это такое???
Если правильно помню, то такая картина происходит из-за того, что Вам сотрудники блоканули карту (блокировка поставлена по утере). Не помню, что там офпред советовала в этой ситуации сделать, но стоит к ней в личку стучать.
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 22:03

Представитель сказала что если под картой написано "дополнительная" ее не нужно аннулировать, только основные. Поэтому я перевыпустил основную и оставил остальные. Посмотрим что будет.
Еще про страховки на перевыпущенную карту можно узнать только в ближайшую расчетную дату. Поэтому буду выводить в 0 карту, чтоб не было сюрпризов.

При переходе на тариф 2.0 Расчетная дата остается (например 15 число)?
demichh
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 06:59

Re: Альфа-Банк

  demichh написав:При переходе на тариф 2.0 Расчетная дата остается (например 15 число)?
Да. Банк пока не позволяет её, РД, менять.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 10:35

Re: Альфа-Банк

Кто как обходит при*** аллы что не выпускает п2п на моно?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 10:45

  MASolomko написав:
  demichh написав:При переходе на тариф 2.0 Расчетная дата остается (например 15 число)?
Да. Банк пока не позволяет её, РД, менять.

Какой теперь льготный период у новой Максимум?
allaliu
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 10:46

  Doubting Thomas написав:
  Seva написав:Doubting Thomas отправлял не далее как позавчера с пакетной Визы на Приват через sendmoney.pb.ua, 14999 и сразу же 5001, отправилось без проблем

Тогда вообще непонятная ситуация. Та же пакетная Виза и у меня. Получается, что лимит срабатывает/не срабатывает в зависимости от выбранного стороннего сервиса???

на моно вообще не выпускают. так что это действительно индивидуальный подход к сторонним сервисам. конечно не официальный.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 10:51

  Alfa_Bank написав:
  yuluk написав:вопрос к представителю банка, что за фигня у вас происходит. Перевыпустили карту, я уже ученый, пишу в поддержку с просьбой отключить страховку, на что мне пишут что заявку зафиксировали и со мной свяжутся в течении 48 часов. У меня была карта, закончился срок действия, перевыпуск... мне добавляют страховку, которую я не просил. И теперь еще морочат голову. Вы специально испытываете клиента на стрессоустойчивость?

yuluk, добрый день. На данный момент у нас такая процедура отключения страховки. Мы вам перезвоним, ожидайте, пожалуйста.


а страховки ранее были отключены? если были отключены - то как они могли подключиться сразу? а если страховка отключалась после февраля так вообще не обязана включаться.
mephala
 
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