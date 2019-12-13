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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 гру, 2019 21:03
В среду обратилась в чат с просьбой аннулировать старую карту Максимум, после перевыпуска (сотрудники отделения не в курсе, что у карты есть такая функция, мне смогли только заблокировать). Заявку приняли, сказали, что в течение суток все будет в лучшем виде. Проверяю сегодня-старая Максимум висит в допках. Что же это такое???
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allaliu
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 21:29
Vorlon написав: vollena71 написав:
Девочки в отделении утверждают, что достаточно заблокировать. Мол, аннулировать это закрыть счет.
Девочки в своём репертуаре... Аннулировать карты и аннулировать счёт - это как бы совсем разные вещи!
Они во всех отделениях такие? Мне тоже самое пропели.
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allaliu
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 21:57
Искатель написав:
1. Я подаю заявку на горячую линию о переходе на Максимум 2.0.
2. Получаю новую карту.
3. Аннулирую старые карты.
4. Активирую новую карту.
1 Подаёте заявку на перевыпуск карты. Старую карту или аннулируют сразу, или после активации новой (как захотите, так и сделают).
2 Получаете новую карту.
3 Разблокируете и активируете её.
4 Подаёте заявку на аннулирование старой карты.
Искатель написав:
кстати, зачем, не пойму,если у меня есть новая неактивированная...
Надо пару страниц прочитать обсуждений в этой теме.
Скорее, если эту карту активируете, а старую аннулируете (т. е. получиться перевыпуск карты), то перейдете на новый тариф.
allaliu написав:
сотрудники отделения не в курсе, что у карты есть такая функция
Потому что у них такой функции нет, они обращаются через чат что ли... ИМХО
allaliu написав:
Проверяю сегодня-старая Максимум висит в допках. Что же это такое???
Если правильно помню, то такая картина происходит из-за того, что Вам сотрудники блоканули карту (блокировка поставлена по утере). Не помню, что там офпред советовала в этой ситуации сделать, но стоит к ней в личку стучать.
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MASolomko
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 22:03
Представитель сказала что если под картой написано "дополнительная" ее не нужно аннулировать, только основные. Поэтому я перевыпустил основную и оставил остальные. Посмотрим что будет.
Еще про страховки на перевыпущенную карту можно узнать только в ближайшую расчетную дату. Поэтому буду выводить в 0 карту, чтоб не было сюрпризов.
При переходе на тариф 2.0 Расчетная дата остается (например 15 число)?
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demichh
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Додано: Суб 14 гру, 2019 06:59
demichh написав:
При переходе на тариф 2.0 Расчетная дата остается (например 15 число)?
Да. Банк пока не позволяет её, РД, менять.
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MASolomko
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Додано: Суб 14 гру, 2019 10:35
Кто как обходит при*** аллы что не выпускает п2п на моно?
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mephala
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Додано: Суб 14 гру, 2019 10:45
MASolomko написав: demichh написав:
При переходе на тариф 2.0 Расчетная дата остается (например 15 число)?
Да. Банк пока не позволяет её, РД, менять.
Какой теперь льготный период у новой Максимум?
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allaliu
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Додано: Суб 14 гру, 2019 10:46
Doubting Thomas написав: Seva написав:Doubting Thomas
отправлял не далее как позавчера с пакетной Визы на Приват через sendmoney.pb.ua, 14999 и сразу же 5001, отправилось без проблем
Тогда вообще непонятная ситуация. Та же пакетная Виза и у меня. Получается, что лимит срабатывает/не срабатывает в зависимости от выбранного стороннего сервиса???
на моно вообще не выпускают. так что это действительно индивидуальный подход к сторонним сервисам. конечно не официальный.
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mephala
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Додано: Суб 14 гру, 2019 10:51
Alfa_Bank написав: yuluk написав:
вопрос к представителю банка, что за фигня у вас происходит. Перевыпустили карту, я уже ученый, пишу в поддержку с просьбой отключить страховку, на что мне пишут что заявку зафиксировали и со мной свяжутся в течении 48 часов. У меня была карта, закончился срок действия, перевыпуск... мне добавляют страховку, которую я не просил. И теперь еще морочат голову. Вы специально испытываете клиента на стрессоустойчивость?
yuluk, добрый день. На данный момент у нас такая процедура отключения страховки. Мы вам перезвоним, ожидайте, пожалуйста.
а страховки ранее были отключены? если были отключены - то как они могли подключиться сразу? а если страховка отключалась после февраля так вообще не обязана включаться.
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mephala
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Додано: Суб 14 гру, 2019 13:07
Друзья, может кто недавно платил наложку Максимкой на Новой почте через терминал Привата? Проходит как покупка? Помню там с ощадовскими траблы, а с приватовскими как сейчас? Надо 3к оплатить и хочется ведь кредитными...
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patrikk
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