Додано: П'ят 13 гру, 2019 21:57

Искатель написав: 1. Я подаю заявку на горячую линию о переходе на Максимум 2.0.

2. Получаю новую карту.

3. Аннулирую старые карты.

4. Активирую новую карту. 1. Я подаю заявку на горячую линию о переходе на Максимум 2.0.2. Получаю новую карту.3. Аннулирую старые карты.4. Активирую новую карту.

Искатель написав: кстати, зачем, не пойму,если у меня есть новая неактивированная... кстати, зачем, не пойму,если у меня есть новая неактивированная...

allaliu написав: сотрудники отделения не в курсе, что у карты есть такая функция сотрудники отделения не в курсе, что у карты есть такая функция

allaliu написав: Проверяю сегодня-старая Максимум висит в допках. Что же это такое??? Проверяю сегодня-старая Максимум висит в допках. Что же это такое???

1 Подаёте заявку на перевыпуск карты. Старую карту или аннулируют сразу, или после активации новой (как захотите, так и сделают).2 Получаете новую карту.3 Разблокируете и активируете её.4 Подаёте заявку на аннулирование старой карты.Надо пару страниц прочитать обсуждений в этой теме.Скорее, если эту карту активируете, а старую аннулируете (т. е. получиться перевыпуск карты), то перейдете на новый тариф.Потому что у них такой функции нет, они обращаются через чат что ли... ИМХОЕсли правильно помню, то такая картина происходит из-за того, что Вам сотрудники блоканули карту (блокировка поставлена по утере). Не помню, что там офпред советовала в этой ситуации сделать, но стоит к ней в личку стучать.