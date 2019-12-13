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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7957795879597960

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1012
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
277
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1012
Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 13:20

Re: Альфа-Банк

allaliu написав:Какой теперь льготный период у новой Максимум?

В залежності від комбінації РД і робочих днів. Наприклад, мій наступний пільговий період до 65 днів.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 13:39

Re: Альфа-Банк

patrikk написав:Друзья, может кто недавно платил наложку Максимкой на Новой почте через терминал Привата? Проходит как покупка? Помню там с ощадовскими траблы, а с приватовскими как сейчас? Надо 3к оплатить и хочется ведь кредитными...
Не дают оплатить наложку через Приватовский терминал. Тянут Ощадовский- фин. компания Форпост, в 95% перевод. Только у крупных отправителей, которые уже заплатили НП, оплата наложки может пройти как услуги почты. Риск оплаты наложки Аллой несоразмерно велик.
lel
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 13:56

  vollena71 написав:
  Искатель написав:
  Alfa_Bank написав:vollena71, добрый день. К счету для перехода на новый тариф должна быть одна основная карта. Если их несколько, то остальные нужно аннулировать. Уточню, имеется ввиду: была одна "старая" основная карта, ее перевыпустили на новую - будет изменение тарифа в РД. Было две/три "старые" основные карты и до РД они все не аннулированы - тариф не поменяется. Заблокировать в приложении не подойдет. Заблокировать, аннулировать и закрыть счет - это три разных процесса. Запрос на аннулирование можно подать в КЦ или мне напишите.

А можно с этого момента поподробнее?
Правильно ли я понимаю, что делать надо так:
1. Я подаю заявку на горячую линию о переходе на Максимум 2.0.
Заказывается новая карта (кстати, зачем, не пойму,если у меня есть новая неактивированная...)
2. Получаю новую карту.
3. Аннулирую старые карты.
4. Активирую новую карту.
Просто меня не устроит момент, чтобы даже 1 день быть без карты "Максимум"...А если аннулировать до того, как придет новая карта, то так и будет.

Пункты 3 и 4 можно поменять местами, т.е. получить, активировать, аннулировать, главное сделать это до РД

И аннулировать нуна ток основные карты. Т.е. если есть допки(это бесплатно), то вы никада не останетесь без карты :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 13:57

  lel написав:
patrikk написав:Друзья, может кто недавно платил наложку Максимкой на Новой почте через терминал Привата? Проходит как покупка? Помню там с ощадовскими траблы, а с приватовскими как сейчас? Надо 3к оплатить и хочется ведь кредитными...
Не дают оплатить наложку через Приватовский терминал. Тянут Ощадовский- фин. компания Форпост, в 95% перевод. Только у крупных отправителей, которые уже заплатили НП, оплата наложки может пройти как услуги почты. Риск оплаты наложки Аллой несоразмерно велик.

У меня Ивроше. В моем отделении заметил один приватовский при куче ощадовских. Спросил работает ли приватовский - ответили да.
patrikk
 
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