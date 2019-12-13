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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 14 гру, 2019 13:20
allaliu написав:Какой теперь льготный период у новой Максимум?
В залежності від комбінації РД і робочих днів. Наприклад, мій наступний пільговий період до 65 днів.
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Додано: Суб 14 гру, 2019 13:39
patrikk написав:Друзья, может кто недавно платил наложку Максимкой на Новой почте через терминал Привата? Проходит как покупка? Помню там с ощадовскими траблы, а с приватовскими как сейчас? Надо 3к оплатить и хочется ведь кредитными...
Не дают оплатить наложку через Приватовский терминал. Тянут Ощадовский- фин. компания Форпост, в 95% перевод. Только у крупных отправителей, которые уже заплатили НП, оплата наложки может пройти как услуги почты. Риск оплаты наложки Аллой несоразмерно велик.
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lel
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Додано: Суб 14 гру, 2019 13:56
vollena71 написав: Искатель написав: Alfa_Bank написав:
vollena71, добрый день. К счету для перехода на новый тариф должна быть одна основная карта. Если их несколько, то остальные нужно аннулировать. Уточню, имеется ввиду: была одна "старая" основная карта, ее перевыпустили на новую - будет изменение тарифа в РД. Было две/три "старые" основные карты и до РД они все не аннулированы - тариф не поменяется. Заблокировать в приложении не подойдет. Заблокировать, аннулировать и закрыть счет - это три разных процесса. Запрос на аннулирование можно подать в КЦ или мне напишите.
А можно с этого момента поподробнее?
Правильно ли я понимаю, что делать надо так:
1. Я подаю заявку на горячую линию о переходе на Максимум 2.0.
Заказывается новая карта (кстати, зачем, не пойму,если у меня есть новая неактивированная...)
2. Получаю новую карту.
3. Аннулирую старые карты.
4. Активирую новую карту.
Просто меня не устроит момент, чтобы даже 1 день быть без карты "Максимум"...А если аннулировать до того, как придет новая карта, то так и будет.
Пункты 3 и 4 можно поменять местами, т.е. получить, активировать, аннулировать, главное сделать это до РД
И аннулировать нуна ток основные карты. Т.е. если есть допки(это бесплатно), то вы никада не останетесь без карты
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 14 гру, 2019 13:57
lel написав:
patrikk написав:Друзья, может кто недавно платил наложку Максимкой на Новой почте через терминал Привата? Проходит как покупка? Помню там с ощадовскими траблы, а с приватовскими как сейчас? Надо 3к оплатить и хочется ведь кредитными...
Не дают оплатить наложку через Приватовский терминал. Тянут Ощадовский- фин. компания Форпост, в 95% перевод. Только у крупных отправителей, которые уже заплатили НП, оплата наложки может пройти как услуги почты. Риск оплаты наложки Аллой несоразмерно велик.
У меня Ивроше. В моем отделении заметил один приватовский при куче ощадовских. Спросил работает ли приватовский - ответили да.
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patrikk
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Додано: Суб 14 гру, 2019 15:27
patrikk написав: lel написав:
patrikk написав:Друзья, может кто недавно платил наложку Максимкой на Новой почте через терминал Привата? Проходит как покупка? Помню там с ощадовскими траблы, а с приватовскими как сейчас? Надо 3к оплатить и хочется ведь кредитными...
Не дают оплатить наложку через Приватовский терминал. Тянут Ощадовский- фин. компания Форпост, в 95% перевод. Только у крупных отправителей, которые уже заплатили НП, оплата наложки может пройти как услуги почты. Риск оплаты наложки Аллой несоразмерно велик.
У меня Ивроше. В моем отделении заметил один приватовский при куче ощадовских. Спросил работает ли приватовский - ответили да.
Викендом от Таси случайно не обладаете? Если есть Виика с лимитом можно поступить проще - закинуть на нее 3К своих и идти платить - если проведется как "покупка" - спишется с кред.лима еще и кэшбек капнет, если как "перевод" - то со своих - не попадете ка комис
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Flamingo
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Додано: Суб 14 гру, 2019 15:45
clientage написав:
И аннулировать нуна ток основные карты.
И сколько ко счету может быть привязано основных карт?
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MASolomko
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Додано: Суб 14 гру, 2019 15:56
Flamingo написав: patrikk написав: lel написав:
Не дают оплатить наложку через Приватовский терминал. Тянут Ощадовский- фин. компания Форпост, в 95% перевод. Только у крупных отправителей, которые уже заплатили НП, оплата наложки может пройти как услуги почты. Риск оплаты наложки Аллой несоразмерно велик.
У меня Ивроше. В моем отделении заметил один приватовский при куче ощадовских. Спросил работает ли приватовский - ответили да.
Викендом от Таси случайно не обладаете? Если есть Виика с лимитом можно поступить проще - закинуть на нее 3К своих и идти платить - если проведется как "покупка" - спишется с кред.лима еще и кэшбек капнет, если как "перевод" - то со своих - не попадете ка комис[/quote]
Спасибо, но тока Б5 в наличии...
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patrikk
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Додано: Суб 14 гру, 2019 16:09
MASolomko написав: clientage написав:
И аннулировать нуна ток основные карты.
И сколько ко счету может быть привязано основных карт?
Основных? Ну у меня вот по две получилось основных +2 допки, но само отд-е от этого в шоке было
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 14 гру, 2019 16:24
demichh написав:
Представитель сказала что если под картой написано "дополнительная" ее не нужно аннулировать, только основные. Поэтому я перевыпустил основную и оставил остальные. Посмотрим что будет.
Еще про страховки на перевыпущенную карту можно узнать только в ближайшую расчетную дату. Поэтому буду выводить в 0 карту, чтоб не было сюрпризов.
Так фин.ризик, 0,1% от кред.лимита, могут снять, независимо от долга. Имхо.
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mihasik
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Додано: Суб 14 гру, 2019 16:28
mihasik написав: demichh написав:
Представитель сказала что если под картой написано "дополнительная" ее не нужно аннулировать, только основные. Поэтому я перевыпустил основную и оставил остальные. Посмотрим что будет.
Еще про страховки на перевыпущенную карту можно узнать только в ближайшую расчетную дату. Поэтому буду выводить в 0 карту, чтоб не было сюрпризов.
Так фин.ризик, 0,1% от кред.лимита, могут снять, независимо от долга. Имхо.
Чтите внимательно ответ офпреда на мой вопрос viewtopic.php?p=4813517#p4813517
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Flamingo
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Суб 14 гру, 2019 16:21
Hella
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ОТП БАНК
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
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