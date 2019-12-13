vollena71, добрый день. К счету для перехода на новый тариф должна быть одна основная карта. Если их несколько, то остальные нужно аннулировать. Уточню, имеется ввиду: была одна "старая" основная карта, ее перевыпустили на новую - будет изменение тарифа в РД. Было две/три "старые" основные карты и до РД они все не аннулированы - тариф не поменяется. Заблокировать в приложении не подойдет. Заблокировать, аннулировать и закрыть счет - это три разных процесса. Запрос на аннулирование можно подать в КЦ или мне напишите.