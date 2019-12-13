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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7958795979607961

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1012
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
277
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1012
Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 16:36

Re: Альфа-Банк

MASolomko написав:И сколько ко счету может быть привязано основных карт?

Цього, мабуть, ніхто не знає)) Замовляв свого часу допку, а отримав 3 основних.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 16:39

  Flamingo написав:
  mihasik написав:
  demichh написав:Представитель сказала что если под картой написано "дополнительная" ее не нужно аннулировать, только основные. Поэтому я перевыпустил основную и оставил остальные. Посмотрим что будет.
Еще про страховки на перевыпущенную карту можно узнать только в ближайшую расчетную дату. Поэтому буду выводить в 0 карту, чтоб не было сюрпризов.

Так фин.ризик, 0,1% от кред.лимита, могут снять, независимо от долга. Имхо.

Чтите внимательно ответ офпреда на мой вопрос viewtopic.php?p=4813517#p4813517

Ну так, а если ранее не была отключена...
mihasik
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 16:44

Re: Альфа-Банк

  mihasik написав:Ну так, а если ранее не была отключена...
Если ранее не отключена - то в чем вопрос? Это значит, что человек ее не отключивший и так ее постоянно платит - значит ее снимут не зависимо от того переходил он на какой-то пакет или нет.
Flamingo
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  #<1 ... 7958795979607961
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