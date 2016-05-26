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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 14 гру, 2019 16:36
MASolomko написав:И сколько ко счету может быть привязано основных карт?
Цього, мабуть, ніхто не знає)) Замовляв свого часу допку, а отримав 3 основних.
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stryzhko
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Додано: Суб 14 гру, 2019 16:39
Flamingo написав: mihasik написав: demichh написав:
Представитель сказала что если под картой написано "дополнительная" ее не нужно аннулировать, только основные. Поэтому я перевыпустил основную и оставил остальные. Посмотрим что будет.
Еще про страховки на перевыпущенную карту можно узнать только в ближайшую расчетную дату. Поэтому буду выводить в 0 карту, чтоб не было сюрпризов.
Так фин.ризик, 0,1% от кред.лимита, могут снять, независимо от долга. Имхо.
Чтите внимательно ответ офпреда на мой вопрос viewtopic.php?p=4813517#p4813517
Ну так, а если ранее не была отключена...
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mihasik
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Додано: Суб 14 гру, 2019 16:44
mihasik написав:
Ну так, а если ранее не была отключена...
Если ранее не отключена - то в чем вопрос? Это значит, что человек ее не отключивший и так ее постоянно платит - значит ее снимут не зависимо от того переходил он на какой-то пакет или нет.
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Flamingo
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Додано: Суб 14 гру, 2019 20:45
Яка мінімальна сума вкладу по депозитних сертифікатах?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
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Додано: Суб 14 гру, 2019 20:51
stryzhko написав:
allaliu написав:Какой теперь льготный период у новой Максимум?
В залежності від комбінації РД і робочих днів. Наприклад, мій наступний пільговий період до 65 днів.
Если у меня РД 6 число, то как считать теперь?
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Суб 14 гру, 2019 16:21
Hella
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