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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7959796079617962>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1012
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
277
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1012
Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 16:36

Re: Альфа-Банк

MASolomko написав:И сколько ко счету может быть привязано основных карт?

Цього, мабуть, ніхто не знає)) Замовляв свого часу допку, а отримав 3 основних.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 16:39

  Flamingo написав:
  mihasik написав:
  demichh написав:Представитель сказала что если под картой написано "дополнительная" ее не нужно аннулировать, только основные. Поэтому я перевыпустил основную и оставил остальные. Посмотрим что будет.
Еще про страховки на перевыпущенную карту можно узнать только в ближайшую расчетную дату. Поэтому буду выводить в 0 карту, чтоб не было сюрпризов.

Так фин.ризик, 0,1% от кред.лимита, могут снять, независимо от долга. Имхо.

Чтите внимательно ответ офпреда на мой вопрос viewtopic.php?p=4813517#p4813517

Ну так, а если ранее не была отключена...
mihasik
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 16:44

Re: Альфа-Банк

  mihasik написав:Ну так, а если ранее не была отключена...
Если ранее не отключена - то в чем вопрос? Это значит, что человек ее не отключивший и так ее постоянно платит - значит ее снимут не зависимо от того переходил он на какой-то пакет или нет.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 20:45

Яка мінімальна сума вкладу по депозитних сертифікатах?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 20:51

  stryzhko написав:
allaliu написав:Какой теперь льготный период у новой Максимум?

В залежності від комбінації РД і робочих днів. Наприклад, мій наступний пільговий період до 65 днів.

Если у меня РД 6 число, то как считать теперь? :oops:
allaliu
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 21:17

  allaliu написав:
  stryzhko написав:
allaliu написав:Какой теперь льготный период у новой Максимум?

В залежності від комбінації РД і робочих днів. Наприклад, мій наступний пільговий період до 65 днів.

Если у меня РД 6 число, то как считать теперь? :oops:

Смотрите рабочий ли день Ваш РД или нет - причем в этом месяце и через 2 месяца - и в зависимости от этого каждый раз отсчитываете сколько максимально у Вас будет дней в каждом двухмесячном периоде с учетом того что тратить можно начинать даже перед РД (проведется ведь позже), а погасить надо не позднее РД с учетом выходных.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 21:34

  Ukrainian написав:Яка мінімальна сума вкладу по депозитних сертифікатах?


де ви їх зараз бачите в Альфі?
давно вже зняли із продажей
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 21:34

Re: Альфа-Банк

allaliu написав:Если у меня РД 6 число, то как считать теперь? :oops:

Можна без заморочок нічого й не рахувати. Після зміни тарифу заборгованість поточного періоду, що буде сформована в найближчу РД погасити до наступної РД.
Якщо не помиляюся, наприклад, у випадку РД 6-го, трати за 27.12.19 у зв'язку з вихідними, потрібно погасити 6.03.20 отримавши 69 днів пільгового періоду.
В фінансових гуру можливо інші розрахунки))
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 21:40

  stryzhko написав:Якщо не помиляюся, наприклад, у випадку РД 6-го, трати за 27.12.19 у зв'язку з вихідними, потрібно погасити 6.03.20 отримавши 69 днів пільгового періоду.

Ошибаетесь. Во первых по особенностях работы в режиме "окончания года" банки траты декабря по 31 включительно, могут провести по балансу скажем 28го числа! просто открывается 2 января 2020 опердень датой 28.12.19 и делаюЦЦа нужные проводки, даже по покупкам 31го, главное чтобы МПС провела. Так что я бы не рисковал и не расчитывал на подобные веСЧи!
Во вторых - если первое не случится - то траты конца декабря проведутся 3 января (а это как известно рабочий день у БСУ). Просто обработаюЦЦа все файлы МПС и полноценно проведутся 3.01.2020
Как-то так ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 21:49

Re: Альфа-Банк

  Flamingo написав:Ошибаетесь.

у вас 5 граматичних помилок в реченні, Flamingo
+50грн !
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greenozon
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