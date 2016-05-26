MASolomko написав:И сколько ко счету может быть привязано основных карт?
Цього, мабуть, ніхто не знає)) Замовляв свого часу допку, а отримав 3 основних.
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Додано: Суб 14 гру, 2019 16:36
Re: Альфа-Банк
Цього, мабуть, ніхто не знає)) Замовляв свого часу допку, а отримав 3 основних.
Додано: Суб 14 гру, 2019 16:39
Ну так, а если ранее не была отключена...
Додано: Суб 14 гру, 2019 16:44
Re: Альфа-Банк
Додано: Суб 14 гру, 2019 20:45
Яка мінімальна сума вкладу по депозитних сертифікатах?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Додано: Суб 14 гру, 2019 20:51
Додано: Суб 14 гру, 2019 21:17
Смотрите рабочий ли день Ваш РД или нет - причем в этом месяце и через 2 месяца - и в зависимости от этого каждый раз отсчитываете сколько максимально у Вас будет дней в каждом двухмесячном периоде с учетом того что тратить можно начинать даже перед РД (проведется ведь позже), а погасить надо не позднее РД с учетом выходных.
Додано: Суб 14 гру, 2019 21:34
де ви їх зараз бачите в Альфі?
давно вже зняли із продажей
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 14 гру, 2019 21:34
Re: Альфа-Банк
Можна без заморочок нічого й не рахувати. Після зміни тарифу заборгованість поточного періоду, що буде сформована в найближчу РД погасити до наступної РД.
Якщо не помиляюся, наприклад, у випадку РД 6-го, трати за 27.12.19 у зв'язку з вихідними, потрібно погасити 6.03.20 отримавши 69 днів пільгового періоду.
В фінансових гуру можливо інші розрахунки))
Додано: Суб 14 гру, 2019 21:40
Ошибаетесь. Во первых по особенностях работы в режиме "окончания года" банки траты декабря по 31 включительно, могут провести по балансу скажем 28го числа! просто открывается 2 января 2020 опердень датой 28.12.19 и делаюЦЦа нужные проводки, даже по покупкам 31го, главное чтобы МПС провела. Так что я бы не рисковал и не расчитывал на подобные веСЧи!
Во вторых - если первое не случится - то траты конца декабря проведутся 3 января (а это как известно рабочий день у БСУ). Просто обработаюЦЦа все файлы МПС и полноценно проведутся 3.01.2020
Как-то так
Додано: Суб 14 гру, 2019 21:49
Re: Альфа-Банк
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
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