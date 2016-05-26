Общеизвестно, что когда нечего сказать по существу обсуждаемого вопроса, то один из способов "затролить" оппонента - это посчитать у него грамматические ошибки.
Надеюсь написано без ошибок? Вас так устраивает?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 14 гру, 2019 22:16
Общеизвестно, что когда нечего сказать по существу обсуждаемого вопроса, то один из способов "затролить" оппонента - это посчитать у него грамматические ошибки.
Надеюсь написано без ошибок? Вас так устраивает?
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