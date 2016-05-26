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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7959796079617962

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1012
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
277
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1012
Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 22:16

  greenozon написав:
  Flamingo написав:Ошибаетесь.

у вас 5 граматичних помилок в реченні, Flamingo

Общеизвестно, что когда нечего сказать по существу обсуждаемого вопроса, то один из способов "затролить" оппонента - это посчитать у него грамматические ошибки.
Надеюсь написано без ошибок? Вас так устраивает?
Flamingo
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  #<1 ... 7959796079617962
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