Общеизвестно, что когда нечего сказать по существу обсуждаемого вопроса, то один из способов "затролить" оппонента - это посчитать у него грамматические ошибки.
Надеюсь написано без ошибок? Вас так устраивает?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 14 гру, 2019 22:16
Общеизвестно, что когда нечего сказать по существу обсуждаемого вопроса, то один из способов "затролить" оппонента - это посчитать у него грамматические ошибки.
Надеюсь написано без ошибок? Вас так устраивает?
Додано: Суб 14 гру, 2019 22:52
Re: Альфа-Банк
Це ключове.
Сперечатися не буду, повірю на слово. Але зроблю пару покупок 27-28, щоб перевірити, як там алла буде закривати рік, все одно моя РД дозволяє це робити))
Додано: Суб 14 гру, 2019 22:57
Естественно - вы ведь в выписке увидите "провелось-не провелось" и если провелось, то каким числом. Кроме того если РД скажем 4-5 января, и при этом декабрьские траты таки провелись, то до 19-00 3 января 2020 можно еще успеть загаситься через "пимпу" в МАБ.
Додано: Нед 15 гру, 2019 00:03
Алла в прошлом декабре не страдала проводками задним числом, все провелось нормально. А вот Таз действительно поднасрал некоторым.
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