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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7959796079617962

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1012
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
277
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1012
Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 22:16

  greenozon написав:
  Flamingo написав:Ошибаетесь.

у вас 5 граматичних помилок в реченні, Flamingo

Общеизвестно, что когда нечего сказать по существу обсуждаемого вопроса, то один из способов "затролить" оппонента - это посчитать у него грамматические ошибки.
Надеюсь написано без ошибок? Вас так устраивает?
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 22:52

Re: Альфа-Банк

Flamingo написав:Так что я бы не рисковал и не расчитывал на подобные веСЧи!

Це ключове.
Сперечатися не буду, повірю на слово. Але зроблю пару покупок 27-28, щоб перевірити, як там алла буде закривати рік, все одно моя РД дозволяє це робити))
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 22:57

  stryzhko написав:
Flamingo написав:Так что я бы не рисковал и не расчитывал на подобные веСЧи!

Це ключове.
Сперечатися не буду, повірю на слово. Але зроблю пару покупок 27-28, щоб перевірити, як там алла буде закривати рік, все одно моя РД дозволяє це робити))

Естественно - вы ведь в выписке увидите "провелось-не провелось" и если провелось, то каким числом. Кроме того если РД скажем 4-5 января, и при этом декабрьские траты таки провелись, то до 19-00 3 января 2020 можно еще успеть загаситься через "пимпу" в МАБ.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 00:03

Алла в прошлом декабре не страдала проводками задним числом, все провелось нормально. А вот Таз действительно поднасрал некоторым.
WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 01:49

  stryzhko написав:
allaliu написав:Если у меня РД 6 число, то как считать теперь? :oops:

Можна без заморочок нічого й не рахувати. Після зміни тарифу заборгованість поточного періоду, що буде сформована в найближчу РД погасити до наступної РД.
Якщо не помиляюся, наприклад, у випадку РД 6-го, трати за 27.12.19 у зв'язку з вихідними, потрібно погасити 6.03.20 отримавши 69 днів пільгового періоду.
В фінансових гуру можливо інші розрахунки))

з якого це дива? 03.01.2020 все і проведуть. а значить до 06.02.2020 потрібно буде погасити.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 08:33

Re: Альфа-Банк

  allaliu написав:Если у меня РД 6 число, то как считать теперь? :oops:
Если тариф 6 января поменяется на "Максимум 2.0", то за траты с 6 декабря по 6 января не снимет уже РКО и эту сумму надо будет загасить до 6 февраля.

Единственный момент — это страховка. Если их отключали до февраля 2019 года, то одна из страховок будет подключена и её надо будет отключить после 7 января.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 08:44

Re: Альфа-Банк

mephala написав:
з якого це дива? 03.01.2020 все і проведуть. а значить до 06.02.2020 потрібно буде погасити.

Більш за все, не врахував, що субота робоча)) Значить покупки за 28.12 вже можуть провестися після 6.01. Акцент на тому, що пільговий період тут все одно не "до 62 днів", а може бути більшим.
stryzhko
 
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