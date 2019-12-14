Общеизвестно, что когда нечего сказать по существу обсуждаемого вопроса, то один из способов "затролить" оппонента - это посчитать у него грамматические ошибки.
Надеюсь написано без ошибок? Вас так устраивает?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 14 гру, 2019 22:16
Общеизвестно, что когда нечего сказать по существу обсуждаемого вопроса, то один из способов "затролить" оппонента - это посчитать у него грамматические ошибки.
Надеюсь написано без ошибок? Вас так устраивает?
Додано: Суб 14 гру, 2019 22:52
Re: Альфа-Банк
Це ключове.
Сперечатися не буду, повірю на слово. Але зроблю пару покупок 27-28, щоб перевірити, як там алла буде закривати рік, все одно моя РД дозволяє це робити))
Додано: Суб 14 гру, 2019 22:57
Естественно - вы ведь в выписке увидите "провелось-не провелось" и если провелось, то каким числом. Кроме того если РД скажем 4-5 января, и при этом декабрьские траты таки провелись, то до 19-00 3 января 2020 можно еще успеть загаситься через "пимпу" в МАБ.
Додано: Нед 15 гру, 2019 00:03
Алла в прошлом декабре не страдала проводками задним числом, все провелось нормально. А вот Таз действительно поднасрал некоторым.
Додано: Нед 15 гру, 2019 01:49
з якого це дива? 03.01.2020 все і проведуть. а значить до 06.02.2020 потрібно буде погасити.
Додано: Нед 15 гру, 2019 08:33
Re: Альфа-Банк
Если тариф 6 января поменяется на "Максимум 2.0", то за траты с 6 декабря по 6 января не снимет уже РКО и эту сумму надо будет загасить до 6 февраля.
Единственный момент — это страховка. Если их отключали до февраля 2019 года, то одна из страховок будет подключена и её надо будет отключить после 7 января.
Додано: Нед 15 гру, 2019 08:44
Re: Альфа-Банк
Більш за все, не врахував, що субота робоча)) Значить покупки за 28.12 вже можуть провестися після 6.01. Акцент на тому, що пільговий період тут все одно не "до 62 днів", а може бути більшим.
Додано: Нед 15 гру, 2019 11:33
А ніхто ще НьюКартою Укрсиба так не отримував КБ при оплаті через аплікуху НП?
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Додано: Нед 15 гру, 2019 17:55
Re: Альфа-Банк
А как стать участником А-клуба?
Проценты то у них повыше...
Требую от НБУ ввести ВА...во все банки!!!
Додано: Нед 15 гру, 2019 18:02
Покупаете пакет и вы участник
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