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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7960796179627963

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1012
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
277
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1012
Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 18:42

  ГеннадийUA написав:А как стать участником А-клуба?
Проценты то у них повыше...
https://a-club.alfabank.com.ua/ru/deposit/

16.75% - малувато буде.
В Порохбанки 18%, виплата щомісячно, на 3 роки.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 30742
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1535 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 21:30

Re: Альфа-Банк

А-клуб.....для настоящих барыг.Необходимо для начала открыть один из элитных пакетов с абонплатой около 5000 грн в год. и ежемесячно еще 500,если не соблюдаете ряд условий.
например,у вас меньше 50000$ в банке.....
Короче,для простых смертных не подходит
потерпевший
 
Повідомлень: 411
З нами з: 23.02.09
Подякував: 75 раз.
Подякували: 24 раз.
 
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  #<1 ... 7960796179627963
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