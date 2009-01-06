16.75% - малувато буде. В Порохбанки 18%, виплата щомісячно, на 3 роки.
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А-клуб.....для настоящих барыг.Необходимо для начала открыть один из элитных пакетов с абонплатой около 5000 грн в год. и ежемесячно еще 500,если не соблюдаете ряд условий. например,у вас меньше 50000$ в банке..... Короче,для простых смертных не подходит