16.75% - малувато буде. В Порохбанки 18%, виплата щомісячно, на 3 роки.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
А-клуб.....для настоящих барыг.Необходимо для начала открыть один из элитных пакетов с абонплатой около 5000 грн в год. и ежемесячно еще 500,если не соблюдаете ряд условий. например,у вас меньше 50000$ в банке..... Короче,для простых смертных не подходит
allaliu написав:В среду обратилась в чат с просьбой аннулировать старую карту Максимум, после перевыпуска (сотрудники отделения не в курсе, что у карты есть такая функция, мне смогли только заблокировать). Заявку приняли, сказали, что в течение суток все будет в лучшем виде. Проверяю сегодня-старая Максимум висит в допках. Что же это такое???
allaliu, добрый день. Напишите номер счета и 4 последние цифры карты, что хотели аннулировать, проверю.