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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7961796279637964

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1012
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
277
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1012
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 13:00

Ув. Alfa_Bank, сегодня разница между курсами для карт и для обмена, по крайней мере для евро, достигла уже 2% - 26,22 при покупке и 26,75 для карт.
Вот скажите, какой умник это придумал, а главное зачем?
Чтобы клиенты отказались от использования карт тревел и позакрывали их нафиг, потому как 2,4 % кешбека неликвидными фантиками уже не перекрывает даже курсовые потери?
Чтобы клиенты в принципе отказались от использования кредитных карт Альфа банка для оплаты товаров и услуг заграницей?
Вот для чего это так сделано, просто даже интересно понять логику и мотивацию?
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Stringer
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 13:10

  Stringer написав:Ув. Alfa_Bank, сегодня разница между курсами для карт и для обмена, по крайней мере для евро, достигла уже 2% - 26,22 при покупке и 26,75 для карт.
Вот скажите, какой умник это придумал, а главное зачем?
Чтобы клиенты отказались от использования карт тревел и позакрывали их нафиг, потому как 2,4 % кешбека неликвидными фантиками уже не перекрывает даже курсовые потери?
Чтобы клиенты в принципе отказались от использования кредитных карт Альфа банка для оплаты товаров и услуг заграницей?
Вот для чего это так сделано, просто даже интересно понять логику и мотивацию?

Ты виноват лишь тем, что хочется им кушать. :)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 13:18

  Alfa_Bank написав:
  greenozon написав:а якщо бути в А - Клубі,
там пропонують депо-сертифікати?

greenozon, доброго дня. Пропонують на валютні вклади - https://a-club.alfabank.com.ua/ru/stavki-i-usloviya-polzovaniya/.


дякую
дійсно є сертифікати, правда не іменні, а на предявника...
але цікавить інше, а саме - зірочки
**
*** і ін - вони не розшифровані у зносках, а де є розшифровка?

https://a-club.alfabank.com.ua/wp-conte ... 1.2019.pdf
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 13:33

Re: Альфа-Банк

Так на пред'явника ж поза фондом, хіба Вам таке треба?
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 13:40

  curiousobro написав:
  Stringer написав:Ув. Alfa_Bank, сегодня разница между курсами для карт и для обмена, по крайней мере для евро, достигла уже 2% - 26,22 при покупке и 26,75 для карт.
Вот скажите, какой умник это придумал, а главное зачем?
Чтобы клиенты отказались от использования карт тревел и позакрывали их нафиг, потому как 2,4 % кешбека неликвидными фантиками уже не перекрывает даже курсовые потери?
Чтобы клиенты в принципе отказались от использования кредитных карт Альфа банка для оплаты товаров и услуг заграницей?
Вот для чего это так сделано, просто даже интересно понять логику и мотивацию?

Ты виноват лишь тем, что хочется им кушать. :)

Альфа-банк (Украина) захватили маркетолухи.
Им нужно отчитываться, и показывать наилучшие заманухи (лучшие курсы, лучшие бонусы, и т.д.). Но есть подвох - если "лучшие курсы" - то минимальные или нулевые бонусы. Если высокие бонусы - то грабительские курсы, лимиты, мега-экзотические категории, или другие условия.

Если же Вам чудом удалось собрать максимум прибыли - система "альфа-антисвинорыл" сделает соответствующие выводы, и не даст больше таких шансов

Т.е. задача показать максимальные заманухи, отчитаться о максимальном привлечении клиентов, и о МИНИМАЛЬНЫХ ЗАТРАТАХ, из которых выписать себе бонус :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 13:50

  kreuz написав:Так на пред'явника ж поза фондом, хіба Вам таке треба?

так, в курсі що не покривається, в певний момент часу більшість банків прибрала іменні депосерти і перейшли на пред'явника
наразі цікавлять ті зірочки

загалом дивно - ці пдф-ки взагалі хтось вичитує?
чи розмістили і забули
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 14:04

  Stringer написав:Ув. Alfa_Bank, сегодня разница между курсами для карт и для обмена, по крайней мере для евро, достигла уже 2% - 26,22 при покупке и 26,75 для карт.
Вот скажите, какой умник это придумал, а главное зачем?
Чтобы клиенты отказались от использования карт тревел и позакрывали их нафиг, потому как 2,4 % кешбека неликвидными фантиками уже не перекрывает даже курсовые потери?
Чтобы клиенты в принципе отказались от использования кредитных карт Альфа банка для оплаты товаров и услуг заграницей?
Вот для чего это так сделано, просто даже интересно понять логику и мотивацию?

Stringer, добрый день. Что могу сказать... У банка свое виденье ситуации. Ваши комментарии передам.
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 14:07

  greenozon написав:
  Alfa_Bank написав:
  greenozon написав:а якщо бути в А - Клубі,
там пропонують депо-сертифікати?

greenozon, доброго дня. Пропонують на валютні вклади - https://a-club.alfabank.com.ua/ru/stavki-i-usloviya-polzovaniya/.


дякую
дійсно є сертифікати, правда не іменні, а на предявника...
але цікавить інше, а саме - зірочки
**
*** і ін - вони не розшифровані у зносках, а де є розшифровка?

https://a-club.alfabank.com.ua/wp-conte ... 1.2019.pdf

Уточнюю.
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