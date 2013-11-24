Ув. Alfa_Bank, сегодня разница между курсами для карт и для обмена, по крайней мере для евро, достигла уже 2% - 26,22 при покупке и 26,75 для карт. Вот скажите, какой умник это придумал, а главное зачем? Чтобы клиенты отказались от использования карт тревел и позакрывали их нафиг, потому как 2,4 % кешбека неликвидными фантиками уже не перекрывает даже курсовые потери? Чтобы клиенты в принципе отказались от использования кредитных карт Альфа банка для оплаты товаров и услуг заграницей? Вот для чего это так сделано, просто даже интересно понять логику и мотивацию?
Stringer написав:Ув. Alfa_Bank, сегодня разница между курсами для карт и для обмена, по крайней мере для евро, достигла уже 2% - 26,22 при покупке и 26,75 для карт. Вот скажите, какой умник это придумал, а главное зачем? Чтобы клиенты отказались от использования карт тревел и позакрывали их нафиг, потому как 2,4 % кешбека неликвидными фантиками уже не перекрывает даже курсовые потери? Чтобы клиенты в принципе отказались от использования кредитных карт Альфа банка для оплаты товаров и услуг заграницей? Вот для чего это так сделано, просто даже интересно понять логику и мотивацию?
Stringer написав:Ув. Alfa_Bank, сегодня разница между курсами для карт и для обмена, по крайней мере для евро, достигла уже 2% - 26,22 при покупке и 26,75 для карт. Вот скажите, какой умник это придумал, а главное зачем? Чтобы клиенты отказались от использования карт тревел и позакрывали их нафиг, потому как 2,4 % кешбека неликвидными фантиками уже не перекрывает даже курсовые потери? Чтобы клиенты в принципе отказались от использования кредитных карт Альфа банка для оплаты товаров и услуг заграницей? Вот для чего это так сделано, просто даже интересно понять логику и мотивацию?
Ты виноват лишь тем, что хочется им кушать.
Альфа-банк (Украина) захватили маркетолухи. Им нужно отчитываться, и показывать наилучшие заманухи (лучшие курсы, лучшие бонусы, и т.д.). Но есть подвох - если "лучшие курсы" - то минимальные или нулевые бонусы. Если высокие бонусы - то грабительские курсы, лимиты, мега-экзотические категории, или другие условия.
Если же Вам чудом удалось собрать максимум прибыли - система "альфа-антисвинорыл" сделает соответствующие выводы, и не даст больше таких шансов
Т.е. задача показать максимальные заманухи, отчитаться о максимальном привлечении клиентов, и о МИНИМАЛЬНЫХ ЗАТРАТАХ, из которых выписать себе бонус
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Stringer написав:Ув. Alfa_Bank, сегодня разница между курсами для карт и для обмена, по крайней мере для евро, достигла уже 2% - 26,22 при покупке и 26,75 для карт. Вот скажите, какой умник это придумал, а главное зачем? Чтобы клиенты отказались от использования карт тревел и позакрывали их нафиг, потому как 2,4 % кешбека неликвидными фантиками уже не перекрывает даже курсовые потери? Чтобы клиенты в принципе отказались от использования кредитных карт Альфа банка для оплаты товаров и услуг заграницей? Вот для чего это так сделано, просто даже интересно понять логику и мотивацию?
Stringer, добрый день. Что могу сказать... У банка свое виденье ситуации. Ваши комментарии передам.