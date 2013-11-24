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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7963796479657966>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1012
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
277
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1012
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 14:36

  Alfa_Bank написав:
  tano написав:Заказал новую карту Эко (у старой подтерся штрих-код на обратной стороне). Старую не закрыл. Новую активировал, работает как платежная, но бонусная не активна, к кабинету Эко не подключается. Что делать?

tano, добрый день. Напишите номер счета в ЛС, проверю.

на поддержку эко звонили? она видит новую карту?
я после перевыпуска карты вообще не мог в кабинет зайти.
звонил к ним и они прописывали новую карту как основную.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 14:36

  mephala написав:ОфПреду
Когда аллу уже попустит и она будет выпускать п2п на монобанк?
причем это реально затык у аллы так как с другого банка на карту мони заходит влет.

Никада. ПИшите отказ от фрод-контроля и тада усьо литаит :idea:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 14:38

Re: Альфа-Банк

  mephala написав:ржку эко звонили? она видит новую карту?
я после перевыпуска карты вообще не мог в кабинет зайти.
звонил к ним и они прописывали новую карту как основную.

У меня новая ЭКО карта автоматически становилась основной в кабинете.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 14:40

Re: Альфа-Банк

  Stringer написав:И вот чешу репу, что наверное лучше закрыть этот тревел, за неконкурентноспособность, чтобы кредитную нагрузку в убки разгрузить

Прааавильное решение!
Тревел может пригодиться ток тем, кто не менее 3..5 раз/год литаит и у него нет веера кредиток с категорийным КБ :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 14:41

  Stringer написав:Вот я этот тревел взял под зимний отдых, сдуру заплатил за него 150 грн. Заплатил за билеты ЛОТа, чтобы получить приветственные баллы путешественника ... и все.
Форвард даёт 7% кешбека на все билеты и гостиницы, моня 3% - на путешествия, причём все это живыми деньгами, и с адекватный курсом....
И вот чешу репу, что наверное лучше закрыть этот тревел, за неконкурентноспособность, чтобы кредитную нагрузку в убки разгрузить :(

как то не правильно вы смотрите на карту трэвэл.
она используется ежедневно там где у конкурентов меньше 3%.
а потом уже делается себе удешевление путешествия путем компенсации затрат накопленными баллами. причем не всего и вся в путешествии а конкретных пунктов - проезд и проживание.

  clientage написав:Прааавильное решение!
Тревел может пригодиться ток тем, кто не менее 3..5 раз/год литаит и у него нет веера кредиток с категорийным КБ :)

категорий где больше 3% не так и много...
да что бы совпало еще и с не регулярными покупками.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 14:48

Re: Альфа-Банк

  mephala написав:как то не правильно вы смотрите на карту трэвэл.
она используется ежедневно там где у конкурентов меньше 3%.
а потом уже делается себе удешевление путешествия путем компенсации затрат накопленными баллами. причем не всего и вся в путешествии а конкретных пунктов - проезд и проживание.

поддерживаю полностью
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 14:49

  mephala написав:ОфПреду
Когда аллу уже попустит и она будет выпускать п2п на монобанк?
причем это реально затык у аллы так как с другого банка на карту мони заходит влет.

mephala, добрый день. Мы можем блокировать определенные операции, если они подпадают под критерии рисковости. В данной ситуации можно написать заявление на отказ от фрод-мониторинга.
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 14:54

  greenozon написав:
  Alfa_Bank написав:
  greenozon написав:а якщо бути в А - Клубі,
там пропонують депо-сертифікати?

greenozon, доброго дня. Пропонують на валютні вклади - https://a-club.alfabank.com.ua/ru/stavki-i-usloviya-polzovaniya/.


дякую
дійсно є сертифікати, правда не іменні, а на предявника...
але цікавить інше, а саме - зірочки
**
*** і ін - вони не розшифровані у зносках, а де є розшифровка?

https://a-club.alfabank.com.ua/wp-conte ... 1.2019.pdf

Виправили. Дякую.
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 14:58

  Alfa_Bank написав:
  mephala написав:ОфПреду
Когда аллу уже попустит и она будет выпускать п2п на монобанк?
причем это реально затык у аллы так как с другого банка на карту мони заходит влет.

mephala, добрый день. Мы можем блокировать определенные операции, если они подпадают под критерии рисковости. В данной ситуации можно написать заявление на отказ от фрод-мониторинга.


"Антифрóд (з англ. anti-fraud «борьтьба с шахрайством»), або фрод-моніторинг — система, призначена для оцінки фінансових транзакцій в Інтернеті на предмет підозрілості з точки зору шахрайста, пропонуюча рекомендації щодо їх подальшої обробки. Як правило, сервіс антифроду складається з стандартних та унікальних правил, фільтрів та списків, по яким і перевіряється кожна транзакція"

где тут рискованность операции когда я в приложении монобанка со своей карты аллы перевожу на свою же карту моно?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 15:02

  Stringer написав:
  Alfa_Bank написав:
  Stringer написав:Ув. Alfa_Bank, сегодня разница между курсами для карт и для обмена, по крайней мере для евро, достигла уже 2% - 26,22 при покупке и 26,75 для карт.
Вот скажите, какой умник это придумал, а главное зачем?
Чтобы клиенты отказались от использования карт тревел и позакрывали их нафиг, потому как 2,4 % кешбека неликвидными фантиками уже не перекрывает даже курсовые потери?
Чтобы клиенты в принципе отказались от использования кредитных карт Альфа банка для оплаты товаров и услуг заграницей?
Вот для чего это так сделано, просто даже интересно понять логику и мотивацию?

Stringer, добрый день. Что могу сказать... У банка свое виденье ситуации. Ваши комментарии передам.

Вот я этот тревел взял под зимний отдых, сдуру заплатил за него 150 грн. Заплатил за билеты ЛОТа, чтобы получить приветственные баллы путешественника ... и все.
Форвард даёт 7% кешбека на все билеты и гостиницы, моня 3% - на путешествия, причём все это живыми деньгами, и с адекватный курсом....
И вот чешу репу, что наверное лучше закрыть этот тревел, за неконкурентноспособность, чтобы кредитную нагрузку в убки разгрузить :(


Вопрос поднимался с июня этого года. Но есть люди, и на этом форуме, которым нравятся такие карточные курсы. Про банк молчу. Давно там передают пожелания.
rollo
 
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