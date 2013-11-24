Stringer написав:

Ув., сегодня разница между курсами для карт и для обмена, по крайней мере для евро, достигла уже 2% - 26,22 при покупке и 26,75 для карт.Вот скажите, какой умник это придумал, а главное зачем?Чтобы клиенты отказались от использования карт тревел и позакрывали их нафиг, потому как 2,4 % кешбека неликвидными фантиками уже не перекрывает даже курсовые потери?Чтобы клиенты в принципе отказались от использования кредитных карт Альфа банка для оплаты товаров и услуг заграницей?Вот для чего это так сделано, просто даже интересно понять логику и мотивацию?