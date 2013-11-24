|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 гру, 2019 14:36
Alfa_Bank написав: tano написав:
Заказал новую карту Эко (у старой подтерся штрих-код на обратной стороне). Старую не закрыл. Новую активировал, работает как платежная, но бонусная не активна, к кабинету Эко не подключается. Что делать?
tano, добрый день. Напишите номер счета в ЛС, проверю.
на поддержку эко звонили? она видит новую карту?
я после перевыпуска карты вообще не мог в кабинет зайти.
звонил к ним и они прописывали новую карту как основную.
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 6074
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 98 раз.
- Подякували: 687 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 16 гру, 2019 14:36
mephala написав:
ОфПреду
Когда аллу уже попустит и она будет выпускать п2п на монобанк?
причем это реально затык у аллы так как с другого банка на карту мони заходит влет.
Никада. ПИшите отказ от фрод-контроля и тада усьо литаит
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 29857
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2378 раз.
- Подякували: 3455 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 16 гру, 2019 14:38
mephala написав:
ржку эко звонили? она видит новую карту?
я после перевыпуска карты вообще не мог в кабинет зайти.
звонил к ним и они прописывали новую карту как основную.
У меня новая ЭКО карта автоматически становилась основной в кабинете.
-
curiousobro
-
-
- Повідомлень: 2491
- З нами з: 21.07.17
- Подякував: 44 раз.
- Подякували: 367 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 16 гру, 2019 14:40
Stringer написав:
И вот чешу репу, что наверное лучше закрыть этот тревел, за неконкурентноспособность, чтобы кредитную нагрузку в убки разгрузить
Прааавильное решение!
Тревел может пригодиться ток тем, кто не менее 3..5 раз/год литаит и у него нет веера кредиток с категорийным КБ
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 29857
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2378 раз.
- Подякували: 3455 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 16 гру, 2019 14:41
Stringer написав:
Вот я этот тревел взял под зимний отдых, сдуру заплатил за него 150 грн. Заплатил за билеты ЛОТа, чтобы получить приветственные баллы путешественника ... и все.
Форвард даёт 7% кешбека на все билеты и гостиницы, моня 3% - на путешествия, причём все это живыми деньгами, и с адекватный курсом....
И вот чешу репу, что наверное лучше закрыть этот тревел, за неконкурентноспособность, чтобы кредитную нагрузку в убки разгрузить
как то не правильно вы смотрите на карту трэвэл.
она используется ежедневно там где у конкурентов меньше 3%.
а потом уже делается себе удешевление путешествия путем компенсации затрат накопленными баллами. причем не всего и вся в путешествии а конкретных пунктов - проезд и проживание.
clientage написав:
Прааавильное решение!
Тревел может пригодиться ток тем, кто не менее 3..5 раз/год литаит и у него нет веера кредиток с категорийным КБ
категорий где больше 3% не так и много...
да что бы совпало еще и с не регулярными покупками.
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 6074
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 98 раз.
- Подякували: 687 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 16 гру, 2019 14:48
mephala написав:
как то не правильно вы смотрите на карту трэвэл.
она используется ежедневно там где у конкурентов меньше 3%.
а потом уже делается себе удешевление путешествия путем компенсации затрат накопленными баллами. причем не всего и вся в путешествии а конкретных пунктов - проезд и проживание.
поддерживаю полностью
-
Seva
-
-
- Повідомлень: 223
- З нами з: 16.03.17
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 16 гру, 2019 14:49
mephala написав:
ОфПреду
Когда аллу уже попустит и она будет выпускать п2п на монобанк?
причем это реально затык у аллы так как с другого банка на карту мони заходит влет.
mephala, добрый день. Мы можем блокировать определенные операции, если они подпадают под критерии рисковости. В данной ситуации можно написать заявление на отказ от фрод-мониторинга.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 7793
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 673 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Пон 16 гру, 2019 14:54
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 7793
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 673 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Пон 16 гру, 2019 14:58
Alfa_Bank написав: mephala написав:
ОфПреду
Когда аллу уже попустит и она будет выпускать п2п на монобанк?
причем это реально затык у аллы так как с другого банка на карту мони заходит влет.
mephala, добрый день. Мы можем блокировать определенные операции, если они подпадают под критерии рисковости. В данной ситуации можно написать заявление на отказ от фрод-мониторинга.
"Антифрóд (з англ. anti-fraud «борьтьба с шахрайством»), або фрод-моніторинг — система, призначена для оцінки фінансових транзакцій в Інтернеті на предмет підозрілості з точки зору шахрайста, пропонуюча рекомендації щодо їх подальшої обробки. Як правило, сервіс антифроду складається з стандартних та унікальних правил, фільтрів та списків, по яким і перевіряється кожна транзакція"
где тут рискованность операции когда я в приложении монобанка со своей карты аллы перевожу на свою же карту моно?
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 6074
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 98 раз.
- Подякували: 687 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 16 гру, 2019 15:02
Stringer написав: Alfa_Bank написав: Stringer написав:
Ув. Alfa_Bank
, сегодня разница между курсами для карт и для обмена, по крайней мере для евро, достигла уже 2% - 26,22 при покупке и 26,75 для карт.
Вот скажите, какой умник это придумал, а главное зачем?
Чтобы клиенты отказались от использования карт тревел и позакрывали их нафиг, потому как 2,4 % кешбека неликвидными фантиками уже не перекрывает даже курсовые потери?
Чтобы клиенты в принципе отказались от использования кредитных карт Альфа банка для оплаты товаров и услуг заграницей?
Вот для чего это так сделано, просто даже интересно понять логику и мотивацию?
Stringer, добрый день. Что могу сказать... У банка свое виденье ситуации. Ваши комментарии передам.
Вот я этот тревел взял под зимний отдых, сдуру заплатил за него 150 грн. Заплатил за билеты ЛОТа, чтобы получить приветственные баллы путешественника ... и все.
Форвард даёт 7% кешбека на все билеты и гостиницы, моня 3% - на путешествия, причём все это живыми деньгами, и с адекватный курсом....
И вот чешу репу, что наверное лучше закрыть этот тревел, за неконкурентноспособность, чтобы кредитную нагрузку в убки разгрузить
Вопрос поднимался с июня этого года. Но есть люди, и на этом форуме, которым нравятся такие карточные курсы. Про банк молчу. Давно там передают пожелания.
-
rollo
-
-
- Повідомлень: 145
- З нами з: 20.10.19
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|35993
|4452884
|
|
|219
|48714
|
|
|14638
|2025258
|
|