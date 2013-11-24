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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7963796479657966

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1012
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
277
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1012
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 15:07

Подскажите, как лучше перевести сумму под фонд между картами клиентов АБ? Тут недавно долго обсуждали лимиты, вроде единого мнения не было, или я что-то пропустила?
balbesik
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 15:09

  balbesik написав:Подскажите, как лучше перевести сумму под фонд между картами клиентов АБ? Тут недавно долго обсуждали лимиты, вроде единого мнения не было, или я что-то пропустила?

на СЕП не должно быть лимитов. да и пройдет день в день.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 15:11

  mephala написав:
  Alfa_Bank написав:
  mephala написав:ОфПреду
Когда аллу уже попустит и она будет выпускать п2п на монобанк?
причем это реально затык у аллы так как с другого банка на карту мони заходит влет.

mephala, добрый день. Мы можем блокировать определенные операции, если они подпадают под критерии рисковости. В данной ситуации можно написать заявление на отказ от фрод-мониторинга.

где тут рискованность операции когда я в приложении монобанка со своей карты аллы перевожу на свою же карту моно?

Если в операции отказано службой безопасности, значит система видит рисковость. Критерии рисковости мы не озвучиваем.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 15:37

Re: Альфа-Банк

  Stringer написав:И вот чешу репу, что наверное лучше закрыть этот тревел, за неконкурентноспособность, чтобы кредитную нагрузку в убки разгрузить :(
По Максимке не видел, чтобы Алла отправляла данные о кредитном лимите и суммах его использования. Это по Тревелу только?
MASolomko
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