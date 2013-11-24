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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 гру, 2019 15:07
Подскажите, как лучше перевести сумму под фонд между картами клиентов АБ? Тут недавно долго обсуждали лимиты, вроде единого мнения не было, или я что-то пропустила?
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balbesik
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Додано: Пон 16 гру, 2019 15:09
balbesik написав:
Подскажите, как лучше перевести сумму под фонд между картами клиентов АБ? Тут недавно долго обсуждали лимиты, вроде единого мнения не было, или я что-то пропустила?
на СЕП не должно быть лимитов. да и пройдет день в день.
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mephala
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Додано: Пон 16 гру, 2019 15:11
mephala написав: Alfa_Bank написав: mephala написав:
ОфПреду
Когда аллу уже попустит и она будет выпускать п2п на монобанк?
причем это реально затык у аллы так как с другого банка на карту мони заходит влет.
mephala, добрый день. Мы можем блокировать определенные операции, если они подпадают под критерии рисковости. В данной ситуации можно написать заявление на отказ от фрод-мониторинга.
где тут рискованность операции когда я в приложении монобанка со своей карты аллы перевожу на свою же карту моно?
Если в операции отказано службой безопасности, значит система видит рисковость. Критерии рисковости мы не озвучиваем.
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