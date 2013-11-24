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Альфа-Банк
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Додано: Пон 16 гру, 2019 15:07
Подскажите, как лучше перевести сумму под фонд между картами клиентов АБ? Тут недавно долго обсуждали лимиты, вроде единого мнения не было, или я что-то пропустила?
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balbesik
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Додано: Пон 16 гру, 2019 15:09
balbesik написав:
Подскажите, как лучше перевести сумму под фонд между картами клиентов АБ? Тут недавно долго обсуждали лимиты, вроде единого мнения не было, или я что-то пропустила?
на СЕП не должно быть лимитов. да и пройдет день в день.
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mephala
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Додано: Пон 16 гру, 2019 15:11
mephala написав: Alfa_Bank написав: mephala написав:
ОфПреду
Когда аллу уже попустит и она будет выпускать п2п на монобанк?
причем это реально затык у аллы так как с другого банка на карту мони заходит влет.
mephala, добрый день. Мы можем блокировать определенные операции, если они подпадают под критерии рисковости. В данной ситуации можно написать заявление на отказ от фрод-мониторинга.
где тут рискованность операции когда я в приложении монобанка со своей карты аллы перевожу на свою же карту моно?
Если в операции отказано службой безопасности, значит система видит рисковость. Критерии рисковости мы не озвучиваем.
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Додано: Пон 16 гру, 2019 16:08
MASolomko написав: Stringer написав:
И вот чешу репу, что наверное лучше закрыть этот тревел, за неконкурентноспособность, чтобы кредитную нагрузку в убки разгрузить
По Максимке не видел, чтобы Алла отправляла данные о кредитном лимите и суммах его использования. Это по Тревелу только?
это разве что Аллу разгрузить, чтобы тревел на что-то путнее поменять
Зарабатывайте
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Додано: Пон 16 гру, 2019 16:35
clientage написав: Stringer написав:
И вот чешу репу, что наверное лучше закрыть этот тревел, за неконкурентноспособность, чтобы кредитную нагрузку в убки разгрузить
Прааавильное решение!
Тревел может пригодиться ток тем, кто не менее 3..5 раз/год литаит и у него нет веера кредиток с категорийным КБ
Ну я так и приблизительно и летаю...
но, получилается, что у меня практически нет ни одной категории покупок, по которым кешбек меньше, чем 3%, да еще и живыми деньгами, а не фантиками, которые потом можно погасить по завышенному курсу и всего по 2-3 категориям
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Додано: Пон 16 гру, 2019 16:36
mephala написав: Stringer написав:
Вот я этот тревел взял под зимний отдых, сдуру заплатил за него 150 грн. Заплатил за билеты ЛОТа, чтобы получить приветственные баллы путешественника ... и все.
Форвард даёт 7% кешбека на все билеты и гостиницы, моня 3% - на путешествия, причём все это живыми деньгами, и с адекватный курсом....
И вот чешу репу, что наверное лучше закрыть этот тревел, за неконкурентноспособность, чтобы кредитную нагрузку в убки разгрузить
как то не правильно вы смотрите на карту трэвэл.
она используется ежедневно там где у конкурентов меньше 3%.
а потом уже делается себе удешевление путешествия путем компенсации затрат накопленными баллами. причем не всего и вся в путешествии а конкретных пунктов - проезд и проживание.
clientage написав:
Прааавильное решение!
Тревел может пригодиться ток тем, кто не менее 3..5 раз/год литаит и у него нет веера кредиток с категорийным КБ
категорий где больше 3% не так и много...
да что бы совпало еще и с не регулярными покупками.
я же привел расчеты - нет тут никаких 3% из за завышенного курса - 0,4% фантиками получается... а такое дают и самые отстойные кредитки левых банков
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Додано: Пон 16 гру, 2019 16:58
Кто знает, а была уже выплата орехов по акции 200 грн за 20000 грн трат с кредитки в ноябре? По продуктам 5% с Visa была уже.
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Sagittarius
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