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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7964796579667967>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1013
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
171
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
277
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1013
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 15:07

Подскажите, как лучше перевести сумму под фонд между картами клиентов АБ? Тут недавно долго обсуждали лимиты, вроде единого мнения не было, или я что-то пропустила?
balbesik
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 15:09

  balbesik написав:Подскажите, как лучше перевести сумму под фонд между картами клиентов АБ? Тут недавно долго обсуждали лимиты, вроде единого мнения не было, или я что-то пропустила?

на СЕП не должно быть лимитов. да и пройдет день в день.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 15:11

  mephala написав:
  Alfa_Bank написав:
  mephala написав:ОфПреду
Когда аллу уже попустит и она будет выпускать п2п на монобанк?
причем это реально затык у аллы так как с другого банка на карту мони заходит влет.

mephala, добрый день. Мы можем блокировать определенные операции, если они подпадают под критерии рисковости. В данной ситуации можно написать заявление на отказ от фрод-мониторинга.

где тут рискованность операции когда я в приложении монобанка со своей карты аллы перевожу на свою же карту моно?

Если в операции отказано службой безопасности, значит система видит рисковость. Критерии рисковости мы не озвучиваем.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 15:37

Re: Альфа-Банк

  Stringer написав:И вот чешу репу, что наверное лучше закрыть этот тревел, за неконкурентноспособность, чтобы кредитную нагрузку в убки разгрузить :(
По Максимке не видел, чтобы Алла отправляла данные о кредитном лимите и суммах его использования. Это по Тревелу только?
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 16:08

  MASolomko написав:
  Stringer написав:И вот чешу репу, что наверное лучше закрыть этот тревел, за неконкурентноспособность, чтобы кредитную нагрузку в убки разгрузить :(
По Максимке не видел, чтобы Алла отправляла данные о кредитном лимите и суммах его использования. Это по Тревелу только?

это разве что Аллу разгрузить, чтобы тревел на что-то путнее поменять :lol:
Зарабатывайте :!:
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 16:35

  clientage написав:
  Stringer написав:И вот чешу репу, что наверное лучше закрыть этот тревел, за неконкурентноспособность, чтобы кредитную нагрузку в убки разгрузить

Прааавильное решение!
Тревел может пригодиться ток тем, кто не менее 3..5 раз/год литаит и у него нет веера кредиток с категорийным КБ :)

Ну я так и приблизительно и летаю...
но, получилается, что у меня практически нет ни одной категории покупок, по которым кешбек меньше, чем 3%, да еще и живыми деньгами, а не фантиками, которые потом можно погасить по завышенному курсу и всего по 2-3 категориям :(
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Stringer
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 16:36

  mephala написав:
  Stringer написав:Вот я этот тревел взял под зимний отдых, сдуру заплатил за него 150 грн. Заплатил за билеты ЛОТа, чтобы получить приветственные баллы путешественника ... и все.
Форвард даёт 7% кешбека на все билеты и гостиницы, моня 3% - на путешествия, причём все это живыми деньгами, и с адекватный курсом....
И вот чешу репу, что наверное лучше закрыть этот тревел, за неконкурентноспособность, чтобы кредитную нагрузку в убки разгрузить :(

как то не правильно вы смотрите на карту трэвэл.
она используется ежедневно там где у конкурентов меньше 3%.
а потом уже делается себе удешевление путешествия путем компенсации затрат накопленными баллами. причем не всего и вся в путешествии а конкретных пунктов - проезд и проживание.

  clientage написав:Прааавильное решение!
Тревел может пригодиться ток тем, кто не менее 3..5 раз/год литаит и у него нет веера кредиток с категорийным КБ :)

категорий где больше 3% не так и много...
да что бы совпало еще и с не регулярными покупками.

я же привел расчеты - нет тут никаких 3% из за завышенного курса - 0,4% фантиками получается... а такое дают и самые отстойные кредитки левых банков
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 16:58

Re: Альфа-Банк

Кто знает, а была уже выплата орехов по акции 200 грн за 20000 грн трат с кредитки в ноябре? По продуктам 5% с Visa была уже.
Sagittarius
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 18:19

  Stringer написав:
  mephala написав:
  Stringer написав:Вот я этот тревел взял под зимний отдых, сдуру заплатил за него 150 грн. Заплатил за билеты ЛОТа, чтобы получить приветственные баллы путешественника ... и все.
Форвард даёт 7% кешбека на все билеты и гостиницы, моня 3% - на путешествия, причём все это живыми деньгами, и с адекватный курсом....
И вот чешу репу, что наверное лучше закрыть этот тревел, за неконкурентноспособность, чтобы кредитную нагрузку в убки разгрузить :(

как то не правильно вы смотрите на карту трэвэл.
она используется ежедневно там где у конкурентов меньше 3%.
а потом уже делается себе удешевление путешествия путем компенсации затрат накопленными баллами. причем не всего и вся в путешествии а конкретных пунктов - проезд и проживание.

  clientage написав:Прааавильное решение!
Тревел может пригодиться ток тем, кто не менее 3..5 раз/год литаит и у него нет веера кредиток с категорийным КБ :)

категорий где больше 3% не так и много...
да что бы совпало еще и с не регулярными покупками.

я же привел расчеты - нет тут никаких 3% из за завышенного курса - 0,4% фантиками получается... а такое дают и самые отстойные кредитки левых банков


А в гривне вы никаких покупок не делаете, надо понимать? :mrgreen:
Seva
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 18:30

  Seva написав:А в гривне вы никаких покупок не делаете, надо понимать? :mrgreen:


Ну карта то называется "travel", шо как бы намекает.
curiousobro
 
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