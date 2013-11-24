Последний раз, гостиницу и билеты в Украине покупал три года назад
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 гру, 2019 18:34
Последний раз, гостиницу и билеты в Украине покупал три года назад
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Додано: Пон 16 гру, 2019 18:42
Додано: Пон 16 гру, 2019 18:45
Так при чем тут гостиница в Украине, три процента дают ЗА ВСЕ покупки (такси, продукты, что угодно), только тратить их можно на отели и билеты
Додано: Пон 16 гру, 2019 19:19
Розовый Фламинго прав. Сима - живодер, убийца котов. VISA Infinite Карта на 3 года за 5к (вроде как не за 1 год). Если платить 20к в месяц, то обслуживание 1грн. Кишмиш - 7%. Если траты личные меньше чем 20к в месяц, то можно купить презервативы и как крутой бизнесмен и продать оптовикам. Можно найду девушку которая захочет сексом заниматься в аэропортах и как раз можно путешествовать по аэропортам с этими карточками VISA Infinite и другими. Вот что значит экспортно-импортный банк
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