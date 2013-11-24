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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7964796579667967

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1013
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
171
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
277
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1013
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 18:34

  Seva написав:
  Stringer написав:я же привел расчеты - нет тут никаких 3% из за завышенного курса - 0,4% фантиками получается... а такое дают и самые отстойные кредитки левых банков


А в гривне вы никаких покупок не делаете, надо понимать? :mrgreen:

Последний раз, гостиницу и билеты в Украине покупал три года назад ;-)
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Stringer
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 18:42

  curiousobro написав:
  Seva написав:А в гривне вы никаких покупок не делаете, надо понимать? :mrgreen:


Ну карта то называется "travel", шо как бы намекает.

Оха. Тревел від АльфаБанка - "Любіть Україну, подорожуйте Україною". :mrgreen:
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 18:45

  Stringer написав:
  Seva написав:
  Stringer написав:я же привел расчеты - нет тут никаких 3% из за завышенного курса - 0,4% фантиками получается... а такое дают и самые отстойные кредитки левых банков


А в гривне вы никаких покупок не делаете, надо понимать? :mrgreen:

Последний раз, гостиницу и билеты в Украине покупал три года назад ;-)

Так при чем тут гостиница в Украине, три процента дают ЗА ВСЕ покупки (такси, продукты, что угодно), только тратить их можно на отели и билеты
Seva
 
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  #<1 ... 7964796579667967
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