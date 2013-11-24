Последний раз, гостиницу и билеты в Украине покупал три года назад
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 гру, 2019 18:34
Последний раз, гостиницу и билеты в Украине покупал три года назад
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Додано: Пон 16 гру, 2019 18:42
Додано: Пон 16 гру, 2019 18:45
Так при чем тут гостиница в Украине, три процента дают ЗА ВСЕ покупки (такси, продукты, что угодно), только тратить их можно на отели и билеты
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