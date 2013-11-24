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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7965796679677968>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1013
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
171
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
277
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1013
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 18:34

  Seva написав:
  Stringer написав:я же привел расчеты - нет тут никаких 3% из за завышенного курса - 0,4% фантиками получается... а такое дают и самые отстойные кредитки левых банков


А в гривне вы никаких покупок не делаете, надо понимать? :mrgreen:

Последний раз, гостиницу и билеты в Украине покупал три года назад ;-)
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Stringer
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 18:42

  curiousobro написав:
  Seva написав:А в гривне вы никаких покупок не делаете, надо понимать? :mrgreen:


Ну карта то называется "travel", шо как бы намекает.

Оха. Тревел від АльфаБанка - "Любіть Україну, подорожуйте Україною". :mrgreen:
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 18:45

  Stringer написав:
  Seva написав:
  Stringer написав:я же привел расчеты - нет тут никаких 3% из за завышенного курса - 0,4% фантиками получается... а такое дают и самые отстойные кредитки левых банков


А в гривне вы никаких покупок не делаете, надо понимать? :mrgreen:

Последний раз, гостиницу и билеты в Украине покупал три года назад ;-)

Так при чем тут гостиница в Украине, три процента дают ЗА ВСЕ покупки (такси, продукты, что угодно), только тратить их можно на отели и билеты
Seva
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 19:18

Re: Альфа-Банк

1. Последнее время (после недавнего апгрейда системы) сильно тупит интернет банк - странички загружаются около минуты, приходит пароль на подтверждение, а загрузку следующей формы, куда вводить пароль приходится ждать еще секуд 30 и т.д. Чистил куки, кеш, менял браузер - не помогло. Это у всех так или у меня? и что делать?
2. Где и как можно создать шаблон платежа по ибан-реквизитах в системе интернет-банкинга?
serg_kravetz
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 19:19

  Stringer написав:
  Seva написав:
  Stringer написав:я же привел расчеты - нет тут никаких 3% из за завышенного курса - 0,4% фантиками получается... а такое дают и самые отстойные кредитки левых банков


А в гривне вы никаких покупок не делаете, надо понимать? :mrgreen:

Последний раз, гостиницу и билеты в Украине покупал три года назад ;-)


Розовый Фламинго прав. Сима - живодер, убийца котов. VISA Infinite Карта на 3 года за 5к (вроде как не за 1 год). Если платить 20к в месяц, то обслуживание 1грн. Кишмиш - 7%. Если траты личные меньше чем 20к в месяц, то можно купить презервативы и как крутой бизнесмен и продать оптовикам. Можно найду девушку которая захочет сексом заниматься в аэропортах и как раз можно путешествовать по аэропортам с этими карточками VISA Infinite и другими. Вот что значит экспортно-импортный банк :lol:
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 19:28

  Stringer написав:я же привел расчеты - нет тут никаких 3% из за завышенного курса - 0,4% фантиками получается... а такое дают и самые отстойные кредитки левых банков

ну если вы за бугром живете и у вас ежедневные траты в валюте то да.
но у большинства траты в Украине.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 19:29

Re: Альфа-Банк

А что, пополнение мобильного телефона из мобильного МАБа не входит в число операций, по которым можно обналичить орехи? 11.12.19 специально пополнил свой телефон с Ультры на 65 грн, чтобы использовать накопленные 89.62 орехов. Но "Потрібно більше бонусів або покупок!".
Julio
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 19:40

  mephala написав:
  Stringer написав:я же привел расчеты - нет тут никаких 3% из за завышенного курса - 0,4% фантиками получается... а такое дают и самые отстойные кредитки левых банков

ну если вы за бугром живете и у вас ежедневные траты в валюте то да.
но у большинства траты в Украине.


там 3% на полный порожняк.
это все 3%, а остальное 0%?
Перелік МСС-кодів*, що відповідно до умов Програми лояльності Альфа Travel належать до категорії «Travel».
1. Квитки:
- Авіа квитки
МСС-коди: 3000-3299, 3301, 4304, 4415, 4418, 4582, 4511.
- Залізничні квитки
МСС-коди: 4111, 4112.
- Автобусні квитки (в т.ч. туристичні автобуси та пасажирські перевезення):
4131, 4789.
2. Оренда авто
МСС-коди: 3351-3398, 3400-3410, 3412-3423, 3425-3439, 3441, 7512, 7513, 7519.
3. Оренда житла – готелі, мотелі, курорти:
МСС-коди: 3501-3799, 6513, 7011.
4. Туристичні агентства та організатори екскурсій
МСС-код: 4722.
5.Круїзні лінії/ лайнери:
МСС-код: 4411
6.Оренда човнів, яхт:
МСС-код: 4457
* МСС-код - 4-значний номер, що класифікує вид діяльності торгової точки. МСС-код призначається банком, що надає торговому підприємству послугу еквайрингу.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 19:44

  Stringer написав:
  Seva написав:
  Stringer написав:я же привел расчеты - нет тут никаких 3% из за завышенного курса - 0,4% фантиками получается... а такое дают и самые отстойные кредитки левых банков


А в гривне вы никаких покупок не делаете, надо понимать? :mrgreen:

Последний раз, гостиницу и билеты в Украине покупал три года назад ;-)




  Seva написав:Так при чем тут гостиница в Украине, три процента дают ЗА ВСЕ покупки (такси, продукты, что угодно), только тратить их можно на отели и билеты


Где инфа, что за все что угодно 3%?
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 19:46

Re: Альфа-Банк

Julio написав:А что, пополнение мобильного телефона из мобильного МАБа не входит в число операций, по которым можно обналичить орехи?

Не входить. Шукайте список "чорних" MCC в темі чи правилах.
stryzhko
 
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