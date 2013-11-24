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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 гру, 2019 18:34
Seva написав: Stringer написав:
я же привел расчеты - нет тут никаких 3% из за завышенного курса - 0,4% фантиками получается... а такое дают и самые отстойные кредитки левых банков
А в гривне вы никаких покупок не делаете, надо понимать?
Последний раз, гостиницу и билеты в Украине покупал три года назад
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Додано: Пон 16 гру, 2019 18:45
Так при чем тут гостиница в Украине, три процента дают ЗА ВСЕ покупки (такси, продукты, что угодно), только тратить их можно на отели и билеты
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Додано: Пон 16 гру, 2019 19:18
1. Последнее время (после недавнего апгрейда системы) сильно тупит интернет банк - странички загружаются около минуты, приходит пароль на подтверждение, а загрузку следующей формы, куда вводить пароль приходится ждать еще секуд 30 и т.д. Чистил куки, кеш, менял браузер - не помогло. Это у всех так или у меня? и что делать?
2. Где и как можно создать шаблон платежа по ибан-реквизитах в системе интернет-банкинга?
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Додано: Пон 16 гру, 2019 19:19
Розовый Фламинго прав. Сима - живодер, убийца котов. VISA Infinite Карта на 3 года за 5к (вроде как не за 1 год). Если платить 20к в месяц, то обслуживание 1грн. Кишмиш - 7%. Если траты личные меньше чем 20к в месяц, то можно купить презервативы и как крутой бизнесмен и продать оптовикам. Можно найду девушку которая захочет сексом заниматься в аэропортах и как раз можно путешествовать по аэропортам с этими карточками VISA Infinite и другими. Вот что значит экспортно-импортный банк
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Додано: Пон 16 гру, 2019 19:28
Stringer написав:
я же привел расчеты - нет тут никаких 3% из за завышенного курса - 0,4% фантиками получается... а такое дают и самые отстойные кредитки левых банков
ну если вы за бугром живете и у вас ежедневные траты в валюте то да.
но у большинства траты в Украине.
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mephala
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Додано: Пон 16 гру, 2019 19:29
А что, пополнение мобильного телефона из мобильного МАБа не входит в число операций, по которым можно обналичить орехи? 11.12.19 специально пополнил свой телефон с Ультры на 65 грн, чтобы использовать накопленные 89.62 орехов. Но "Потрібно більше бонусів або покупок!".
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Julio
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Додано: Пон 16 гру, 2019 19:40
mephala написав: Stringer написав:
я же привел расчеты - нет тут никаких 3% из за завышенного курса - 0,4% фантиками получается... а такое дают и самые отстойные кредитки левых банков
ну если вы за бугром живете и у вас ежедневные траты в валюте то да.
но у большинства траты в Украине.
там 3% на полный порожняк.
это все 3%, а остальное 0%?
Перелік МСС-кодів*, що відповідно до умов Програми лояльності Альфа Travel належать до категорії «Travel».
1. Квитки:
- Авіа квитки
МСС-коди: 3000-3299, 3301, 4304, 4415, 4418, 4582, 4511.
- Залізничні квитки
МСС-коди: 4111, 4112.
- Автобусні квитки (в т.ч. туристичні автобуси та пасажирські перевезення):
4131, 4789.
2. Оренда авто
МСС-коди: 3351-3398, 3400-3410, 3412-3423, 3425-3439, 3441, 7512, 7513, 7519.
3. Оренда житла – готелі, мотелі, курорти:
МСС-коди: 3501-3799, 6513, 7011.
4. Туристичні агентства та організатори екскурсій
МСС-код: 4722.
5.Круїзні лінії/ лайнери:
МСС-код: 4411
6.Оренда човнів, яхт:
МСС-код: 4457
* МСС-код - 4-значний номер, що класифікує вид діяльності торгової точки. МСС-код призначається банком, що надає торговому підприємству послугу еквайрингу.
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Додано: Пон 16 гру, 2019 19:44
Seva написав:
Так при чем тут гостиница в Украине, три процента дают ЗА ВСЕ покупки (такси, продукты, что угодно), только тратить их можно на отели и билеты
Где инфа, что за все что угодно 3%?
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Додано: Пон 16 гру, 2019 19:46
Julio написав:А что, пополнение мобильного телефона из мобильного МАБа не входит в число операций, по которым можно обналичить орехи?
Не входить. Шукайте список "чорних" MCC в темі чи правилах.
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