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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 гру, 2019 20:49
Где инфа, что за все что угодно 3%?
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Додано: Пон 16 гру, 2019 20:54
proftpd66 написав: mephala написав: Stringer написав:
я же привел расчеты - нет тут никаких 3% из за завышенного курса - 0,4% фантиками получается... а такое дают и самые отстойные кредитки левых банков
ну если вы за бугром живете и у вас ежедневные траты в валюте то да.
но у большинства траты в Украине.
там 3% на полный порожняк.
это все 3%, а остальное 0%?
Перелік МСС-кодів*, що відповідно до умов Програми лояльності Альфа Travel належать до категорії «Travel».
1. Квитки:
- Авіа квитки
МСС-коди: 3000-3299, 3301, 4304, 4415, 4418, 4582, 4511.
- Залізничні квитки
МСС-коди: 4111, 4112.
- Автобусні квитки (в т.ч. туристичні автобуси та пасажирські перевезення):
4131, 4789.
2. Оренда авто
МСС-коди: 3351-3398, 3400-3410, 3412-3423, 3425-3439, 3441, 7512, 7513, 7519.
3. Оренда житла – готелі, мотелі, курорти:
МСС-коди: 3501-3799, 6513, 7011.
4. Туристичні агентства та організатори екскурсій
МСС-код: 4722.
5.Круїзні лінії/ лайнери:
МСС-код: 4411
6.Оренда човнів, яхт:
МСС-код: 4457
* МСС-код - 4-значний номер, що класифікує вид діяльності торгової точки. МСС-код призначається банком, що надає торговому підприємству послугу еквайрингу.
а что это за список тогда?
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