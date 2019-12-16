Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 гру, 2019 20:49
Где инфа, что за все что угодно 3%?
Можете мне поверить на слово, я пользуюсь
Seva
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Додано: Пон 16 гру, 2019 20:54
proftpd66 написав: mephala написав: Stringer написав:
я же привел расчеты - нет тут никаких 3% из за завышенного курса - 0,4% фантиками получается... а такое дают и самые отстойные кредитки левых банков
ну если вы за бугром живете и у вас ежедневные траты в валюте то да.
но у большинства траты в Украине.
там 3% на полный порожняк.
это все 3%, а остальное 0%?
Перелік МСС-кодів*, що відповідно до умов Програми лояльності Альфа Travel належать до категорії «Travel».
1. Квитки: - Авіа квитки МСС-коди: 3000-3299, 3301, 4304, 4415, 4418, 4582, 4511. - Залізничні квитки МСС-коди: 4111, 4112. - Автобусні квитки (в т.ч. туристичні автобуси та пасажирські перевезення): 4131, 4789. 2. Оренда авто МСС-коди: 3351-3398, 3400-3410, 3412-3423, 3425-3439, 3441, 7512, 7513, 7519. 3. Оренда житла – готелі, мотелі, курорти: МСС-коди: 3501-3799, 6513, 7011. 4. Туристичні агентства та організатори екскурсій МСС-код: 4722. 5.Круїзні лінії/ лайнери: МСС-код: 4411 6.Оренда човнів, яхт: МСС-код: 4457 * МСС-код - 4-значний номер, що класифікує вид діяльності торгової точки. МСС-код призначається банком, що надає торговому підприємству послугу еквайрингу.
а что это за список тогда?
proftpd66
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Додано: Пон 16 гру, 2019 20:57
proftpd66 написав:
там 3% на полный порожняк.
это все 3%, а остальное 0%?
Перелік МСС-кодів*, що відповідно до умов Програми лояльності Альфа Travel належать до категорії «Travel».
1. Квитки: - Авіа квитки МСС-коди: 3000-3299, 3301, 4304, 4415, 4418, 4582, 4511. - Залізничні квитки МСС-коди: 4111, 4112. - Автобусні квитки (в т.ч. туристичні автобуси та пасажирські перевезення): 4131, 4789. 2. Оренда авто МСС-коди: 3351-3398, 3400-3410, 3412-3423, 3425-3439, 3441, 7512, 7513, 7519. 3. Оренда житла – готелі, мотелі, курорти: МСС-коди: 3501-3799, 6513, 7011. 4. Туристичні агентства та організатори екскурсій МСС-код: 4722. 5.Круїзні лінії/ лайнери: МСС-код: 4411 6.Оренда човнів, яхт: МСС-код: 4457 * МСС-код - 4-значний номер, що класифікує вид діяльності торгової точки. МСС-код призначається банком, що надає торговому підприємству послугу еквайрингу.
вы как и стрингер неправильно понимаете карту.
баллы НАКАПЛИВАЮТСЯ. и накапливаются в размере 3% от ВСЕХ ТРАТ. (есть исключения но из моего списка это только коммуналка и мобилка).
и накопленные баллы потом можно потратить на покупки что вы привели по списку.
mephala
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Додано: Пон 16 гру, 2019 21:02
mephala за некредитные 3%, тоже? Алла наливает очень мало в кред. лимит. И нету функции как у примата и монобанка чтобы увеличить кред. лимит, если открыт депо в баксах на большую сумму. Симы платина- 5% и инфинити -7%. Если платить долларами, то можно купить дешево доллары в обменнике и положить а карту. А иногда у Аллы курс большой очень если курс очень быстро изменяется.
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proftpd66
в Пон 16 гру, 2019 21:05, всього редагувалось 1 раз.
proftpd66
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Додано: Пон 16 гру, 2019 21:04
proftpd66 написав:
за некредитные 3%, тоже?
Нет, только за кредитные
proftpd66 написав:
Алла наливает очень мало в кред. лимит.
Есть подозрение что вы что-то делаете неправильно, мне налила 200k
Seva
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Додано: Пон 16 гру, 2019 21:06
Seva я не знаю что мне надо делать, по этому я возьму симу VISA Infinite за 7% киш-миш в долларах.
proftpd66
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Додано: Пон 16 гру, 2019 21:19
proftpd66 там вроде какие-то ограниченно ликвидные бонусы, которые после 25к в месяц девальвируются, действуют только год и которые можно потратить только на какие-то подарки из прибитого гвоздями списка? Мне Сима дама незнакомая, расскажете?
Seva
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Додано: Пон 16 гру, 2019 21:30
Seva я только хочу купит карту. Бонус 7%, некоторые 0.5%. Некоторые 0%. Брать сертификаты супермаркетов, wog и еще парочка есть.
proftpd66
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Додано: Пон 16 гру, 2019 22:18
proftpd66 написав: Seva
я только хочу купит карту. Бонус 7%, некоторые 0.5%. Некоторые 0%. Брать сертификаты супермаркетов, wog и еще парочка есть.
Что-то слишком активно в массы пошла. Не к добру это.
M-Audio
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Додано: Пон 16 гру, 2019 22:34
M-Audio написав: proftpd66 написав: Seva
я только хочу купит карту. Бонус 7%, некоторые 0.5%. Некоторые 0%. Брать сертификаты супермаркетов, wog и еще парочка есть.
Что-то слишком активно в массы пошла. Не к добру это.
Там и так уже бонусы почти невозможно отоварить, выгребают не успеешь моргнуть.
curiousobro
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