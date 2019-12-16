proftpd66 написав:там 3% на полный порожняк. это все 3%, а остальное 0%?
Перелік МСС-кодів*, що відповідно до умов Програми лояльності Альфа Travel належать до категорії «Travel». 1. Квитки: - Авіа квитки МСС-коди: 3000-3299, 3301, 4304, 4415, 4418, 4582, 4511. - Залізничні квитки МСС-коди: 4111, 4112. - Автобусні квитки (в т.ч. туристичні автобуси та пасажирські перевезення): 4131, 4789. 2. Оренда авто МСС-коди: 3351-3398, 3400-3410, 3412-3423, 3425-3439, 3441, 7512, 7513, 7519. 3. Оренда житла – готелі, мотелі, курорти: МСС-коди: 3501-3799, 6513, 7011. 4. Туристичні агентства та організатори екскурсій МСС-код: 4722. 5.Круїзні лінії/ лайнери: МСС-код: 4411 6.Оренда човнів, яхт: МСС-код: 4457 * МСС-код - 4-значний номер, що класифікує вид діяльності торгової точки. МСС-код призначається банком, що надає торговому підприємству послугу еквайрингу.
вы как и стрингер неправильно понимаете карту. баллы НАКАПЛИВАЮТСЯ. и накапливаются в размере 3% от ВСЕХ ТРАТ. (есть исключения но из моего списка это только коммуналка и мобилка). и накопленные баллы потом можно потратить на покупки что вы привели по списку.
proftpd66 там вроде какие-то ограниченно ликвидные бонусы, которые после 25к в месяц девальвируются, действуют только год и которые можно потратить только на какие-то подарки из прибитого гвоздями списка? Мне Сима дама незнакомая, расскажете?