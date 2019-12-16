curiousobro написав:Там и так уже бонусы почти невозможно отоварить, выгребают не успеешь моргнуть.
Да-да, бабитские фантики сплошная гадость, никада низзя отоварить. Не то шо орехи у Алки, вот натрусил на 247.52 и всегда знаешь, шо нуна чото купить на 247.52*0,805 = 199 грн и Аллюсик отоварит тебе это бесплатно. Даже спецом калякулятор прикрутили к орехам... иль мне показалось?
curiousobro написав:Там и так уже бонусы почти невозможно отоварить, выгребают не успеешь моргнуть.
Да-да, бабитские фантики сплошная гадость, никада низзя отоварить. Не то шо орехи у Алки, вот натрусил на 247.52 и всегда знаешь, шо нуна чото купить на 247.52*0,805 = 199 грн и Аллюсик отоварит тебе это бесплатно. Даже спецом калякулятор прикрутили к орехам... иль мне показалось?
Какая банка предоставляет карту Виза Инфинити дефекто бесплатно? Можно купить за 5к за 3 года и платить 20к+ грн в месяц, ещё и долларами. И за это будет 1500-2000грн+ бонус. В зависимости от трат .
Логика Гороховского Дубилета . Сделать кнопочти для котов, и это значит самая лучшая банка в мире.
Алла со своими курсами реально уже придолбала. Я по Тревелу часто беру для компании когда путешествуем. Авиа отели, частенько больше 500 $ покупки, и кешбэк интересный, но скоро люди будут спрашивать какого лешего такой курс конский, и не проще ли пополнить долларовую карту и платить с нее забив на Кэшбэк. А что за Платина с 7 % кэшбека? Монобанковская? Мне там условия вообще не понравились