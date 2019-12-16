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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7966796779687969

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1013
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
171
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
277
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1013
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 22:55

Re: Альфа-Банк

  curiousobro написав:Там и так уже бонусы почти невозможно отоварить, выгребают не успеешь моргнуть.

Да-да, бабитские фантики сплошная гадость, никада низзя отоварить. Не то шо орехи у Алки, вот натрусил на 247.52 и всегда знаешь, шо нуна чото купить на 247.52*0,805 = 199 грн и Аллюсик отоварит тебе это бесплатно.
Даже спецом калякулятор прикрутили к орехам... иль мне показалось? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 23:03

  clientage написав:
  curiousobro написав:Там и так уже бонусы почти невозможно отоварить, выгребают не успеешь моргнуть.

Да-да, бабитские фантики сплошная гадость, никада низзя отоварить. Не то шо орехи у Алки, вот натрусил на 247.52 и всегда знаешь, шо нуна чото купить на 247.52*0,805 = 199 грн и Аллюсик отоварит тебе это бесплатно.
Даже спецом калякулятор прикрутили к орехам... иль мне показалось? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:


Какая банка предоставляет карту Виза Инфинити дефекто бесплатно? Можно купить за 5к за 3 года и платить 20к+ грн в месяц, ещё и долларами. И за это будет 1500-2000грн+ бонус. В зависимости от трат .

Логика Гороховского Дубилета . Сделать кнопочти для котов, и это значит самая лучшая банка в мире.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2019 00:10

Re: Альфа-Банк

Алла со своими курсами реально уже придолбала. Я по Тревелу часто беру для компании когда путешествуем. Авиа отели, частенько больше 500 $ покупки, и кешбэк интересный, но скоро люди будут спрашивать какого лешего такой курс конский, и не проще ли пополнить долларовую карту и платить с нее забив на Кэшбэк.
А что за Платина с 7 % кэшбека? Монобанковская? Мне там условия вообще не понравились
Shummi
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2019 00:27

  proftpd66 написав:Какая банка предоставляет карту Виза Инфинити дефекто бесплатно? Можно купить за 5к за 3 года и платить 20к+ грн в месяц, ещё и долларами. И за это будет 1500-2000грн+ бонус. В зависимости от трат .

Логика Гороховского Дубилета . Сделать кнопочти для котов, и это значит самая лучшая банка в мире.


не каждый может обеспечить стабильный ежемесячный размер трат овер 20К.
так что остальные карты тоже имеют право на жизнь.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2019 00:30

  Shummi написав:Алла со своими курсами реально уже придолбала. Я по Тревелу часто беру для компании когда путешествуем. Авиа отели, частенько больше 500 $ покупки, и кешбэк интересный, но скоро люди будут спрашивать какого лешего такой курс конский, и не проще ли пополнить долларовую карту и платить с нее забив на Кэшбэк.
А что за Платина с 7 % кэшбека? Монобанковская? Мне там условия вообще не понравились


еще один. вы издиваетесь что ли? как вы читаете условия програмы по трэвэлу?
mephala
 
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