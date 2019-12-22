|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 22 гру, 2019 22:38
Нашел предыдущие квитанции, пополнял несколько дней назад, в этом банкомате, там написано: "комиссия 0 грн".
промокод от Минфина GFVTEBP по 50 грн Вам и мне.
-
акет
-
-
- Повідомлень: 129
- З нами з: 12.11.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 22 гру, 2019 23:01
акет написав:
Нашел предыдущие квитанции, пополнял несколько дней назад, в этом банкомате, там написано: "комиссия 0 грн".
15 грн Алла має повернути + соррі бонус.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 30929
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 1551 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 22 гру, 2019 23:50
Надесь что вернут, но настораживает, что поддержка утверждает, что такого банкомата у Альфа банка нет.
промокод от Минфина GFVTEBP по 50 грн Вам и мне.
-
акет
-
-
- Повідомлень: 129
- З нами з: 12.11.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 23 гру, 2019 00:01
акет написав:
Нашел предыдущие квитанции, пополнял несколько дней назад, в этом банкомате, там написано: "комиссия 0 грн".
Сколько пополнял дебетную ультру в банкомате альфы, ни разу в чеке не было строчки -- "комиссия"
-
Kalgan
-
-
- Повідомлень: 156
- З нами з: 02.01.19
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 17 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 23 гру, 2019 00:37
Я обычно пополняю по номеру карты, там всегда есть строчка "зачислено" и "комиссия".
промокод от Минфина GFVTEBP по 50 грн Вам и мне.
-
акет
-
-
- Повідомлень: 129
- З нами з: 12.11.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 23 гру, 2019 00:43
акет написав:
Надесь что вернут, но настораживает, что поддержка утверждает, что такого банкомата у Альфа банка нет.
сами на сайте искали банкомат? он есть там в списке?
раньше были приколы что банкомат внешне как аллын но числился за укрсоцем.
но укрсоц проде влили уже окончательно.
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 6134
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 102 раз.
- Подякували: 691 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 23 гру, 2019 01:05
mephala написав: акет написав:
Надесь что вернут, но настораживает, что поддержка утверждает, что такого банкомата у Альфа банка нет.
сами на сайте искали банкомат? он есть там в списке?
раньше были приколы что банкомат внешне как аллын но числился за укрсоцем.
но укрсоц проде влили уже окончательно.
На экране написано "Альфа банк". В чеке есть номер терминала, его я написал в поддержку, а они говорят, что у них такого банкомата нет.
промокод от Минфина GFVTEBP по 50 грн Вам и мне.
-
акет
-
-
- Повідомлень: 129
- З нами з: 12.11.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 23 гру, 2019 01:06
На сайте этот банкомат есть, но там не указан его номер.
промокод от Минфина GFVTEBP по 50 грн Вам и мне.
-
акет
-
-
- Повідомлень: 129
- З нами з: 12.11.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|36291
|4475815
|
|
|14766
|2040070
|
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
|16877
|2396235
|
|