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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7985798679877988

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1013
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
171
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
277
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1013
Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2019 22:38

Re: Альфа-Банк

Нашел предыдущие квитанции, пополнял несколько дней назад, в этом банкомате, там написано: "комиссия 0 грн".
промокод от Минфина GFVTEBP по 50 грн Вам и мне.
акет
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2019 23:01

  акет написав:Нашел предыдущие квитанции, пополнял несколько дней назад, в этом банкомате, там написано: "комиссия 0 грн".

15 грн Алла має повернути + соррі бонус.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2019 23:50

Re: Альфа-Банк

Надесь что вернут, но настораживает, что поддержка утверждает, что такого банкомата у Альфа банка нет.
промокод от Минфина GFVTEBP по 50 грн Вам и мне.
акет
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 00:01

  акет написав:Нашел предыдущие квитанции, пополнял несколько дней назад, в этом банкомате, там написано: "комиссия 0 грн".

Сколько пополнял дебетную ультру в банкомате альфы, ни разу в чеке не было строчки -- "комиссия"
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 00:37

Re: Альфа-Банк

Я обычно пополняю по номеру карты, там всегда есть строчка "зачислено" и "комиссия".
промокод от Минфина GFVTEBP по 50 грн Вам и мне.
акет
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 00:43

  акет написав:Надесь что вернут, но настораживает, что поддержка утверждает, что такого банкомата у Альфа банка нет.

сами на сайте искали банкомат? он есть там в списке?
раньше были приколы что банкомат внешне как аллын но числился за укрсоцем.
но укрсоц проде влили уже окончательно.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 01:05

  mephala написав:
  акет написав:Надесь что вернут, но настораживает, что поддержка утверждает, что такого банкомата у Альфа банка нет.

сами на сайте искали банкомат? он есть там в списке?
раньше были приколы что банкомат внешне как аллын но числился за укрсоцем.
но укрсоц проде влили уже окончательно.

На экране написано "Альфа банк". В чеке есть номер терминала, его я написал в поддержку, а они говорят, что у них такого банкомата нет.
промокод от Минфина GFVTEBP по 50 грн Вам и мне.
акет
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 01:06

Re: Альфа-Банк

На сайте этот банкомат есть, но там не указан его номер.
промокод от Минфина GFVTEBP по 50 грн Вам и мне.
акет
 
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