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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7989799079917992>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1013
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
171
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
277
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1013
Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 12:23

Re: Альфа-Банк

  Stringer написав:Плата за консьерж идет как снятие наличных - это конечно очередное безобразие от аллы

вот именно это я и имел ввиду. Как-то уже начинает напрягать их рвение вжарить клиента на всяких мелочах.
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 12:24

  SILVER_UA написав:А вот по поводу изменения названия самой категории, чтобы не вводить в заблуждение тоже слабо ?

Название так же менять не планируем. У нас есть правила программы лояльности, где указано какие МСС подходят к той или иной категории.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 12:25

  mephala написав:150 грн это плата за годовое пользование трэвэлом.
идет как финансовая операция. комиса нет но проценты начинают тикать сразу как проходит распределение по счету этих денег.

комис или проценты в этом случае нет разницы. Получается от этого развода уйти бесплатно никак. Все равно да на какие-то копейки попадаешь, даже если в тот же день погасить ?
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 12:29

  Alfa_Bank написав:
  SILVER_UA написав:А вот по поводу изменения названия самой категории, чтобы не вводить в заблуждение тоже слабо ?

Название так же менять не планируем. У нас есть правила программы лояльности, где указано какие МСС подходят к той или иной категории.

Какое отношение имеют ваши правила программы лояльности, где указаны mcc с тем, что само название не корректное, потому что по вашим правилам вы начисляете повышенный процент не за автобусные кассы ?
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 12:36

  SILVER_UA написав:
  mephala написав:150 грн это плата за годовое пользование трэвэлом.
идет как финансовая операция. комиса нет но проценты начинают тикать сразу как проходит распределение по счету этих денег.

комис или проценты в этом случае нет разницы. Получается от этого развода уйти бесплатно никак. Все равно да на какие-то копейки попадаешь, даже если в тот же день погасить ?

Да - сразу рисует 17 копеек
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Stringer
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 12:44

  SILVER_UA написав:
  mephala написав:150 грн это плата за годовое пользование трэвэлом.
идет как финансовая операция. комиса нет но проценты начинают тикать сразу как проходит распределение по счету этих денег.

комис или проценты в этом случае нет разницы. Получается от этого развода уйти бесплатно никак. Все равно да на какие-то копейки попадаешь, даже если в тот же день погасить ?

если распределение по счету 150 грн и их гашение будет в один день то будет норм. вот только нужно учитывать что финансовые операции гасятся после того как остальное погашено. проще говоря нужно вывести в ноль карту (не трогая рассрочки)
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 12:51

  mephala написав:если распределение по счету 150 грн и их гашение будет в один день то будет норм. вот только нужно учитывать что финансовые операции гасятся после того как остальное погашено. проще говоря нужно вывести в ноль карту (не трогая рассрочки)

если бы еще всем при оформлении этой карты говорили, что это будет финансовая операция со всеми вытекающими. А так Альфа Банк продолжает разводить украинцев на деньги там, где другие по-человечески этого не делают.
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 13:01

Re: Альфа-Банк

  Stringer написав:Я бы на студентов не полагался - лучше уточнить у нашего представителя
Да, я уточнил.
Правда на другом форуме.
Тариф изменился и РКО снимать не должны, даже в первую РД.

...при переходе на Максимум 2.0, в первую РД списывается РКО при наличии долга. Вопрос в процессе решения.
Ещё узнал, что этот вопрос не решён. Но, как я понимаю, то это актуально для тех, у кого тариф смениться в РД.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 14:08

Re: Альфа-Банк

кто нить уже слал с аллы ибаны в другие банки с пакетных карт?
работает нормально?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 14:11

  mephala написав:кто нить уже слал с аллы ибаны в другие банки с пакетных карт?
работает нормально?


отлично работает
antey718
 
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