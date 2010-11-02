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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 23 гру, 2019 12:23
Stringer написав:
Плата за консьерж идет как снятие наличных - это конечно очередное безобразие от аллы
вот именно это я и имел ввиду. Как-то уже начинает напрягать их рвение вжарить клиента на всяких мелочах.
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Додано: Пон 23 гру, 2019 12:24
SILVER_UA написав:
А вот по поводу изменения названия самой категории
, чтобы не вводить в заблуждение тоже слабо ?
Название так же менять не планируем. У нас есть правила программы лояльности, где указано какие МСС подходят к той или иной категории.
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Alfa_Bank
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Додано: Пон 23 гру, 2019 12:25
mephala написав:
150 грн это плата за годовое пользование трэвэлом.
идет как финансовая операция. комиса нет но проценты начинают тикать сразу как проходит распределение по счету этих денег.
комис или проценты в этом случае нет разницы. Получается от этого развода уйти бесплатно никак. Все равно да на какие-то копейки попадаешь, даже если в тот же день погасить ?
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Додано: Пон 23 гру, 2019 12:29
Alfa_Bank написав: SILVER_UA написав:
А вот по поводу изменения названия самой категории
, чтобы не вводить в заблуждение тоже слабо ?
Название так же менять не планируем. У нас есть правила программы лояльности, где указано какие МСС подходят к той или иной категории.
Какое отношение имеют ваши правила программы лояльности, где указаны mcc с тем, что само название не корректное
, потому что по вашим правилам вы начисляете повышенный процент не за автобусные кассы ?
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Додано: Пон 23 гру, 2019 12:36
SILVER_UA написав: mephala написав:
150 грн это плата за годовое пользование трэвэлом.
идет как финансовая операция. комиса нет но проценты начинают тикать сразу как проходит распределение по счету этих денег.
комис или проценты в этом случае нет разницы. Получается от этого развода уйти бесплатно никак. Все равно да на какие-то копейки попадаешь, даже если в тот же день погасить ?
Да - сразу рисует 17 копеек
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Stringer
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Додано: Пон 23 гру, 2019 12:44
SILVER_UA написав: mephala написав:
150 грн это плата за годовое пользование трэвэлом.
идет как финансовая операция. комиса нет но проценты начинают тикать сразу как проходит распределение по счету этих денег.
комис или проценты в этом случае нет разницы. Получается от этого развода уйти бесплатно никак. Все равно да на какие-то копейки попадаешь, даже если в тот же день погасить ?
если распределение по счету 150 грн и их гашение будет в один день то будет норм. вот только нужно учитывать что финансовые операции гасятся после того как остальное погашено. проще говоря нужно вывести в ноль карту (не трогая рассрочки)
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mephala
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Додано: Пон 23 гру, 2019 12:51
mephala написав:
если распределение по счету 150 грн и их гашение будет в один день то будет норм. вот только нужно учитывать что финансовые операции гасятся после того как остальное погашено. проще говоря нужно вывести в ноль карту (не трогая рассрочки)
если бы еще всем
при оформлении этой карты говорили, что это будет финансовая операция со всеми вытекающими. А так Альфа Банк продолжает разводить украинцев на деньги там, где другие по-человечески этого не делают.
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SILVER_UA
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Додано: Пон 23 гру, 2019 13:01
Stringer написав:
Я бы на студентов не полагался - лучше уточнить у нашего представителя
Да, я уточнил.
Правда на другом форуме.
Тариф изменился и РКО снимать не должны, даже в первую РД.
...при переходе на Максимум 2.0, в первую РД списывается РКО при наличии долга. Вопрос в процессе решения.
Ещё узнал, что этот вопрос не решён. Но, как я понимаю, то это актуально для тех, у кого тариф смениться в РД.
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Додано: Пон 23 гру, 2019 14:08
кто нить уже слал с аллы ибаны в другие банки с пакетных карт?
работает нормально?
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mephala
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Додано: Пон 23 гру, 2019 14:11
mephala написав:
кто нить уже слал с аллы ибаны в другие банки с пакетных карт?
работает нормально?
отлично работает
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