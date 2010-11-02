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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7989799079917992

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1013
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
171
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
277
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1013
Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 14:58

Re: Альфа-Банк

решил отправить ибан на форвард
отакая картинка это нормально?
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mephala
 
Повідомлень: 6142
З нами з: 07.04.14
Подякував: 105 раз.
Подякували: 691 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 15:05

  mephala написав:решил отправить ибан на форвард
отакая картинка это нормально?
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mephala, добрый день. Проверьте, пожалуйста, пробелы перед или после вводимых данных, переносы текста в назначении платежа. Если не получится оплатить, напишите. Проверим.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 7826
З нами з: 18.02.13
Подякував: 68 раз.
Подякували: 675 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 15:11

Re: Альфа-Банк

пошептало 8)
mephala
 
Повідомлень: 6142
З нами з: 07.04.14
Подякував: 105 раз.
Подякували: 691 раз.
 
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  #<1 ... 7989799079917992
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