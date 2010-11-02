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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 23 гру, 2019 14:58
решил отправить ибан на форвард
отакая картинка это нормально?
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Додано: Пон 23 гру, 2019 15:05
mephala написав:
решил отправить ибан на форвард
отакая картинка это нормально?
mephala, добрый день. Проверьте, пожалуйста, пробелы перед или после вводимых данных, переносы текста в назначении платежа. Если не получится оплатить, напишите. Проверим.
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Додано: Пон 23 гру, 2019 15:11
пошептало
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mephala
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