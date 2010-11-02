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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 23 гру, 2019 16:47
Stringer написав: Ivanhoe написав: mephala написав:
если распределение по счету 150 грн и их гашение будет в один день то будет норм. вот только нужно учитывать что финансовые операции гасятся после того как остальное погашено. проще говоря нужно вывести в ноль карту (не трогая рассрочки)
Кстати, если не погасить в ноль - какие последствия будут?
каждый день на 150 грн будут начисляться проценты из расчета 39,99 годовых
Получается около 5грн в месяц. Неприятно, но терпимо. В этом месяце лимит выбрал, смысла гасить нет.
Но тоже присоединяюсь к вопросу/пожеланию к представителю - передайте кому следует что ситуация очень неприятна
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Додано: Пон 23 гру, 2019 16:49
Ivanhoe написав:
Получается около 5грн в месяц. Неприятно, но терпимо. В этом месяце лимит выбрал, смысла гасить нет.
Но тоже присоединяюсь к вопросу/пожеланию к представителю - передайте кому следует что ситуация очень неприятна
Ivanhoe, добрый день. Будет сделано.
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Додано: Пон 23 гру, 2019 23:16
patrikk написав: MASolomko написав:
Vorlon, да. Я звонил касательно проблемы с отпечатком и заодно решил узнать будет ли списано 60 грн при наличии минуса на РД — сообщили, что тариф уже изменён.
А страховка 1% подключилась? Или она в РД подключается?
У меня подключилась. Але відключається через чат. Подав заявку. Сказали протягом 24 годин відключать.
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