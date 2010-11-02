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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7990799179927993

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1013
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
171
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
277
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1013
Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 16:47

  Stringer написав:
  Ivanhoe написав:
  mephala написав:если распределение по счету 150 грн и их гашение будет в один день то будет норм. вот только нужно учитывать что финансовые операции гасятся после того как остальное погашено. проще говоря нужно вывести в ноль карту (не трогая рассрочки)

Кстати, если не погасить в ноль - какие последствия будут?

каждый день на 150 грн будут начисляться проценты из расчета 39,99 годовых


Получается около 5грн в месяц. Неприятно, но терпимо. В этом месяце лимит выбрал, смысла гасить нет.
Но тоже присоединяюсь к вопросу/пожеланию к представителю - передайте кому следует что ситуация очень неприятна
Ivanhoe
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 16:49

  Ivanhoe написав:
Получается около 5грн в месяц. Неприятно, но терпимо. В этом месяце лимит выбрал, смысла гасить нет.
Но тоже присоединяюсь к вопросу/пожеланию к представителю - передайте кому следует что ситуация очень неприятна

Ivanhoe, добрый день. Будет сделано.
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 23:16

  patrikk написав:
  MASolomko написав:Vorlon, да. Я звонил касательно проблемы с отпечатком и заодно решил узнать будет ли списано 60 грн при наличии минуса на РД — сообщили, что тариф уже изменён.

А страховка 1% подключилась? Или она в РД подключается?

У меня подключилась. Але відключається через чат. Подав заявку. Сказали протягом 24 годин відключать.
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