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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 гру, 2019 15:04
Kevin написав: Alfa_Bank написав:
В отделении сейчас страховки не отключают, только через горячую линию.
Выпуск мультивалютных карт планируется в следующем году?
Kevin, добрый день. Пока в планах нет.
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Додано: Вів 24 гру, 2019 15:20
patrikk написав:
Это понятно, но ведь в РД подключится страховка (не помню название) и спишется 1% от суммы задолженности на РД, а при 20к это будет намного больше, чем 60 грн. Или я чего-то не понимаю? Я, кстати, перевыпускал Максимку по сроку в этом сентябре и никакая страховка не подключилась, хотя после 01.02.2019 не отключал. Сейчас же Алла почти наверняка всем включает, чтобы собрать деньжат при повальном перевыпуске Максимум 2.0.
когда я перевыпускал карту то механизм был следующий
1) приходит новая карта - она активируется старая отключается.
2) наступает ближайший РД. по страховкам ниче не начислено так как старые настройки еще активны.
4) включается страховка автоматически.
3) звонок на гарячку что бы отключили страховку.
звонить до РД не имело смысла так как получится что отключите то что еще не включилось. хотя может с тех пор (начало года) могли и поменять логику.
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Додано: Вів 24 гру, 2019 15:36
Альфа закрыла котловые счета для пополнения карт
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Додано: Вів 24 гру, 2019 15:42
Ув.Alfa_Bank, когда уже можно будет сохранять шаблоны с ибаном?
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Додано: Вів 24 гру, 2019 15:42
Stringer написав:
Ув.Alfa_Bank
, когда уже можно будет сохранять шаблоны с ибаном?
Stringer, добрый день. Пока планируем с 13.01.20.
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Alfa_Bank
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