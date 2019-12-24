patrikk написав:Это понятно, но ведь в РД подключится страховка (не помню название) и спишется 1% от суммы задолженности на РД, а при 20к это будет намного больше, чем 60 грн. Или я чего-то не понимаю? Я, кстати, перевыпускал Максимку по сроку в этом сентябре и никакая страховка не подключилась, хотя после 01.02.2019 не отключал. Сейчас же Алла почти наверняка всем включает, чтобы собрать деньжат при повальном перевыпуске Максимум 2.0.
когда я перевыпускал карту то механизм был следующий 1) приходит новая карта - она активируется старая отключается. 2) наступает ближайший РД. по страховкам ниче не начислено так как старые настройки еще активны. 4) включается страховка автоматически. 3) звонок на гарячку что бы отключили страховку.
звонить до РД не имело смысла так как получится что отключите то что еще не включилось. хотя может с тех пор (начало года) могли и поменять логику.
ОфПреду. Если взять с максимум-готівка наличку в свет кредитных денег - у гарячки можно узнать на определенный день сколько нужно внести денег на карту с учетом начисленных процентов? (до РД т.е. когда их в МАБе еще не видно) И как правильно рассчитывается процент - день когда провели распределение по счету снятых денег входит в дни на которые насчитывается процент? День в который деньги зашли на счет для гашения задолженности - входят в дни за которые нужно платить проценты?
ребята, "просьба" не использовать гривневые карты этого банка для оплат в иностранной валюте 23,80 при курсе в обменках 23,00 или 23,25 в Привате (Моно) это перебор понятно, что они гордые и упертые, ложили своим разводом на все, но вдруг кто-то там обратит на это наконец-то внимание
SILVER_UA написав:ребята, "просьба" не использовать гривневые карты этого банка для оплат в иностранной валюте 23,80 при курсе в обменках 23,00 или 23,25 в Привате (Моно) это перебор понятно, что они гордые и упертые, ложили своим разводом на все, но вдруг кто-то там обратит на это наконец-то внимание
в этом банке никогда не было хороших курсов конвертации...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
SILVER_UA написав:ребята, "просьба" не использовать гривневые карты этого банка для оплат в иностранной валюте 23,80 при курсе в обменках 23,00 или 23,25 в Привате (Моно) это перебор понятно, что они гордые и упертые, ложили своим разводом на все, но вдруг кто-то там обратит на это наконец-то внимание
Об этом "кричали" еще в июне этого года. Никто не обратит внимание. Более того, на форуме есть люди, которым это нравится.