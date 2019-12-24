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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7993799479957996>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1013
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
171
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
277
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1013
Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 15:04

  Kevin написав:
  Alfa_Bank написав:В отделении сейчас страховки не отключают, только через горячую линию.


Выпуск мультивалютных карт планируется в следующем году?

Kevin, добрый день. Пока в планах нет.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 15:20

  patrikk написав:Это понятно, но ведь в РД подключится страховка (не помню название) и спишется 1% от суммы задолженности на РД, а при 20к это будет намного больше, чем 60 грн. Или я чего-то не понимаю? Я, кстати, перевыпускал Максимку по сроку в этом сентябре и никакая страховка не подключилась, хотя после 01.02.2019 не отключал. Сейчас же Алла почти наверняка всем включает, чтобы собрать деньжат при повальном перевыпуске Максимум 2.0.


когда я перевыпускал карту то механизм был следующий
1) приходит новая карта - она активируется старая отключается.
2) наступает ближайший РД. по страховкам ниче не начислено так как старые настройки еще активны.
4) включается страховка автоматически.
3) звонок на гарячку что бы отключили страховку.

звонить до РД не имело смысла так как получится что отключите то что еще не включилось. хотя может с тех пор (начало года) могли и поменять логику.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 15:36

Re: Альфа-Банк

Альфа закрыла котловые счета для пополнения карт
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 15:42

Ув.Alfa_Bank, когда уже можно будет сохранять шаблоны с ибаном?
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 15:42

  Stringer написав:Ув.Alfa_Bank, когда уже можно будет сохранять шаблоны с ибаном?

Stringer, добрый день. Пока планируем с 13.01.20.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 17:19

Re: Альфа-Банк

ОфПреду.
Если взять с максимум-готівка наличку в свет кредитных денег - у гарячки можно узнать на определенный день сколько нужно внести денег на карту с учетом начисленных процентов? (до РД т.е. когда их в МАБе еще не видно)
И как правильно рассчитывается процент - день когда провели распределение по счету снятых денег входит в дни на которые насчитывается процент?
День в который деньги зашли на счет для гашения задолженности - входят в дни за которые нужно платить проценты?

ЗЫ
надеюсь за сегодня не задолбал :)
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 19:54

курс по картам

ребята, "просьба" не использовать гривневые карты этого банка для оплат в иностранной валюте
23,80 при курсе в обменках 23,00 или 23,25 в Привате (Моно) это перебор
понятно, что они гордые и упертые, ложили своим разводом на все, но вдруг кто-то там обратит на это наконец-то внимание
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 20:56

  SILVER_UA написав:ребята, "просьба" не использовать гривневые карты этого банка для оплат в иностранной валюте
23,80 при курсе в обменках 23,00 или 23,25 в Привате (Моно) это перебор
понятно, что они гордые и упертые, ложили своим разводом на все, но вдруг кто-то там обратит на это наконец-то внимание

в этом банке никогда не было хороших курсов конвертации... :(
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 20:57

Alfa_Bank, ви реально співпрацюєте з цими шахраями?
Для отримання кредиту хочуть прив`язати банківську картку.Зображення
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 21:17

  SILVER_UA написав:ребята, "просьба" не использовать гривневые карты этого банка для оплат в иностранной валюте
23,80 при курсе в обменках 23,00 или 23,25 в Привате (Моно) это перебор
понятно, что они гордые и упертые, ложили своим разводом на все, но вдруг кто-то там обратит на это наконец-то внимание

Об этом "кричали" еще в июне этого года. Никто не обратит внимание. Более того, на форуме есть люди, которым это нравится.
rollo
 
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