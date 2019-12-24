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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7993799479957996

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1013
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
171
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
277
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1013
Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 21:19

  Тракторист написав:
  SILVER_UA написав:ребята, "просьба" не использовать гривневые карты этого банка для оплат в иностранной валюте
23,80 при курсе в обменках 23,00 или 23,25 в Привате (Моно) это перебор
понятно, что они гордые и упертые, ложили своим разводом на все, но вдруг кто-то там обратит на это наконец-то внимание

в этом банке никогда не было хороших курсов конвертации... :(

Не надо. В этом банке до июня были лучшие валютные курсы по картам. Эти курсы на момент проводок были лучше, чем в обменках.
Максимкой рассчитывался везде, и по экзотическим валютам в том числе, заграницей с 2016 года по июнь этого.
Востаннє редагувалось rollo в Вів 24 гру, 2019 21:21, всього редагувалось 1 раз.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 21:20

  Тракторист написав:
  SILVER_UA написав:ребята, "просьба" не использовать гривневые карты этого банка для оплат в иностранной валюте
23,80 при курсе в обменках 23,00 или 23,25 в Привате (Моно) это перебор
понятно, что они гордые и упертые, ложили своим разводом на все, но вдруг кто-то там обратит на это наконец-то внимание

в этом банке никогда не было хороших курсов конвертации... :(

Были. Доллар-тугрик михайловские поламали, если не изменяет память, в 2016-м. А гривна-доллар, еще позже, чуть ли не в этом году.
wig
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 21:21

Re: Альфа-Банк

Ще в липні тугрік-гривня були адекватні курси.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 21:25

  Кочевник написав:Ще в липні тугрік-гривня були адекватні курси.

Такого курса не существует в природе.
Его считают в два приема, тугрик-доллар (но даже здесь с 16-го года жухают от курса МПС), и доллар-гривня, по курсу банка для карточных операций. Который, в этом году, тоже оторвали от реального.
wig
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 21:30

  wig написав:
  Кочевник написав:Ще в липні тугрік-гривня були адекватні курси.

Такого курса не существует в природе.
Его считают в два приема, тугрик-доллар (но даже здесь с 16-го года жухают от курса МПС), и доллар-гривня, по курсу банка для карточных операций. Который, в этом году, тоже оторвали от реального.

В липні для східної і південної Європи це був варіант кращій, ніж міняти кеш на місцеву валюту.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 21:33

  Кочевник написав:В липні для східної і південної Європи це був варіант кращій, ніж міняти кеш на місцеву валюту.

Не удивительно, наличную гривну мало где берут, а если и меняют, то по конскому курсу.
wig
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 21:49

  wig написав:
  Кочевник написав:В липні для східної і південної Європи це був варіант кращій, ніж міняти кеш на місцеву валюту.

Не удивительно, наличную гривну мало где берут, а если и меняют, то по конскому курсу.

Не смішно. Ясно, що перерахунок відбувався через готівковий долар або євро.
Кочевник
 
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