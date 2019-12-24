SILVER_UA написав:ребята, "просьба" не использовать гривневые карты этого банка для оплат в иностранной валюте 23,80 при курсе в обменках 23,00 или 23,25 в Привате (Моно) это перебор понятно, что они гордые и упертые, ложили своим разводом на все, но вдруг кто-то там обратит на это наконец-то внимание
в этом банке никогда не было хороших курсов конвертации...
Не надо. В этом банке до июня были лучшие валютные курсы по картам. Эти курсы на момент проводок были лучше, чем в обменках. Максимкой рассчитывался везде, и по экзотическим валютам в том числе, заграницей с 2016 года по июнь этого.
Востаннє редагувалось rollo в Вів 24 гру, 2019 21:21, всього редагувалось 1 раз.
SILVER_UA написав:ребята, "просьба" не использовать гривневые карты этого банка для оплат в иностранной валюте 23,80 при курсе в обменках 23,00 или 23,25 в Привате (Моно) это перебор понятно, что они гордые и упертые, ложили своим разводом на все, но вдруг кто-то там обратит на это наконец-то внимание
в этом банке никогда не было хороших курсов конвертации...
Были. Доллар-тугрик михайловские поламали, если не изменяет память, в 2016-м. А гривна-доллар, еще позже, чуть ли не в этом году.
Кочевник написав:Ще в липні тугрік-гривня були адекватні курси.
Такого курса не существует в природе. Его считают в два приема, тугрик-доллар (но даже здесь с 16-го года жухают от курса МПС), и доллар-гривня, по курсу банка для карточных операций. Который, в этом году, тоже оторвали от реального.
Кочевник написав:Ще в липні тугрік-гривня були адекватні курси.
Такого курса не существует в природе. Его считают в два приема, тугрик-доллар (но даже здесь с 16-го года жухают от курса МПС), и доллар-гривня, по курсу банка для карточных операций. Который, в этом году, тоже оторвали от реального.
В липні для східної і південної Європи це був варіант кращій, ніж міняти кеш на місцеву валюту.