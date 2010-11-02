Альфа-Банк
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Додано: Сер 25 гру, 2019 12:49
Hella написав:
Добрый день!
Мой депозит заканчивается 29 числа, это воскресенье. Если перекладывать в интернете, то по словам девушки из банка депозит оформят все равно третьим числом, т.к. несколько дней теряется.
Это действительно так? Мне казалось, что при переоформлении депозита проценты начисляются сразу (иди я путаю с другим банком).
Если оформление только третьего, то лучше перекинуть на Депозитный сейф на эти несколько дней?
Подскажите, пожалуйста.
Это к сожалению так. И дох.сейф вам тут тоже не поможет. По нему проценты тоже начнут капать только с 3-го. Если сумма не очень большая можно стянуть ее туда где более лояльные условия для текущих вкладов -пумба, моня и т.п
Flamingo
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Додано: Сер 25 гру, 2019 12:51
А как стянешь. Даже, если депозит не продлевать, на карточку деньги, все-равно, упадут 3-го. Даже авторизационный остаток раньше не увеличится.
wig
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Додано: Сер 25 гру, 2019 13:08
К сожалению, достаточно большая. То есть, в любом случае я не досчитаюсь четверть процентов за месяц, это печально.
Спасибо за консультацию... грущу ))).
Hella
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Додано: Сер 25 гру, 2019 13:16
Hella написав:
К сожалению, достаточно большая. То есть, в любом случае я не досчитаюсь четверть процентов за месяц, это печально.
Спасибо за консультацию... грущу ))).
На будущее, что б не попадать с окончанием депо на выходные (длинные выходные).
У альфы есть такой вид депо, как "мой депозит" где срок выбирается произвольный, а условия депо такие же как у "альфа депозит".
И при оформлении просто выбираете дату окончания, которая припадает на рабочий день.
Kalgan
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Додано: Сер 25 гру, 2019 13:19
wig написав: rollo написав:
Нравятся карточные курсы. Грят кешбэк перекрывает потери.
Кэшбек (орехи) с тем же успехом начисляется и на валютные фасткарды.
Комісія за конвертацію псує весь смак.
Кочевник
Повідомлень: 1211
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Додано: Сер 25 гру, 2019 13:27
wig написав:
А как стянешь. Даже, если депозит не продлевать, на карточку деньги, все-равно, упадут 3-го. Даже авторизационный остаток раньше не увеличится.
Не факт. У меня в мае, после окончания депозита авторизационный остаток увеличился в субботу, так как депозит был в долларах, проверить доступность не получилось
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Stringer
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1
Додано: Сер 25 гру, 2019 13:49
Кочевник написав: wig написав: rollo написав:
Нравятся карточные курсы. Грят кешбэк перекрывает потери.
Кэшбек (орехи) с тем же успехом начисляется и на валютные фасткарды.
Комісія за конвертацію псує весь смак.
У зоні євро або США немає комісій по валютним карткам, а от користуватися картками у гривні, де немає конвертації, за кордоном немає сенсу.
rollo
Повідомлень: 184
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Додано: Сер 25 гру, 2019 14:09
Stringer написав: wig написав:
А как стянешь. Даже, если депозит не продлевать, на карточку деньги, все-равно, упадут 3-го. Даже авторизационный остаток раньше не увеличится.
Не факт. У меня в мае, после окончания депозита авторизационный остаток увеличился в субботу, так как депозит был в долларах, проверить доступность не получилось
Они доступны. По крайней мере чтоб стянуть по р2р - в прошлое воскресенье тестировал. Но пришлось пройти "адкино гестапо" -не хотели Моне отдавать. Но в итоге все получилось
Flamingo
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Додано: Сер 25 гру, 2019 14:28
rollo написав: Кочевник написав: wig"[quote="4826441:rollo написав:
Нравятся карточные курсы. Грят кешбэк перекрывает потери.
Кэшбек (орехи) с тем же успехом начисляется и на валютные фасткарды./quote]
Комісія за конвертацію псує весь смак.
У зоні євро або США немає комісій по валютним карткам, а от користуватися картками у гривні, де немає конвертації, за кордоном немає сенсу.
Я мову вів про зону тугриків. Про євро і долар ти сам вигадав.
Кочевник
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